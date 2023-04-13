"Хотя бы день походите без глаза": Маси Найем рассказал, уважают ли украинцы военных с инвалидностью

Готовы ли украинцы к людям с ранениями и инвалидностью?

Найем вспоминает случай, когда из-за политических предпочтений в споре его оппонент начал оскорблять адвоката из-за отсутствия глаза.

Основываясь на своем опыте, Маси считает, что пока украинцы не научились окончательно принимать подобных людей.

"Я считаю, что общество не готово к толерантному отношению к этим людям. Потому что в критический момент, когда человек не будет согласен с политическим или бытовым мнением, к сожалению, узко мыслящие люди будут переходить на образы из-за отсутствия глаза, ноги и т.д. ", - говорит он.

Найем отмечает, что вы никогда не знаете, в каком состоянии находится военный, чтобы вы над ним насмехались.

"Если сегодня я могу смеяться над своим глазом, это не значит, что я не страдаю без него. Это не значит, что я не думаю о том, что выгляжу не так, как все", - делится переживаниями военный.

Как украинцам научиться воспринимать людей с инвалидностью

По словам адвоката, подобные вопросы нужно решать просветительством.

Но вместе с тем он считает, что прибегать к более жестким методам также целесообразно.

"Есть статья 435-1, которая была принята в прошлом году. Она как раз касается ответственности за неуважение к военнослужащему. Но, по моему мнению, общество - это не всегда только законы. Корсетом наших ценностей является то, что общество терпит, а что нет" , - говорит военный.

Он убежден, что нельзя терпеть случаи, когда унижают раненого. Украинцы должны понять, почему и за что они благодарны военным, и проявлять это уважение.

"Хотя бы день походите без одного глаза, завяжите его повязкой. Когда вам станет достаточно дискомфортно, снимите ее и просто уважайте людей, которые потеряли руку или ногу", - советует Маси.

Он подчеркивает, что уважать - это не значит унижаться.

"Это проявлять в первую очередь себя как человека. Если ты уважаешь военного, это достаточно сильный аргумент сказать, что ты украинец", - заключает Найем.