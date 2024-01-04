Без Маши и медведя. 20 классных YouTube-каналов с мультиками на украинском

Этот YouTube-канал для взрослых и детей предлагает полную коллекцию мультфильмов на украинском языке студий "КиевНаукФильм" и "УкрАнимаФильм" с 1961 года.

YouTube-канал UkrAnima.ua (скриншот: youtube.com/ukranimaua)

На этом YouTube-канале собраны смешные и обучающие истории из жизни девочки по имени Лолка.

YouTube-канал LOLka (скриншот: youtube.com/LOLkaAnimation)

Этот YouTube-канал предлагает детям и взрослым интересные украинские мультфильмы, рассказывающие о приключениях Львенка и его друзей.

YouTube-канал "Левенятко" (скриншот: youtube.com/Levenyatko)

Этот YouTube-канал предлагает подборку веселых и обучающих мультфильмов на украинском языке.

YouTube-канал "Казкарик"(скриншот: youtube.com/traktorec-molodec)

Это - официальный YouTube-канал итальянско-американского мультсериала "Винкс". Здесь собраны разные серии с множеством приключений.

YouTube-канал "Клуб Вінкс Українською" (скриншот: youtube.com/WinxClubUA)

Этот YouTube-канал предлагает юным зрителям мультфильмы на украинском языке, созданные по мотивам народных сказок мира.

YouTube-канал "Казки українською" (скриншот: youtube.com/Ukrainian_fairy_tales)

Этот YouTube-канал предлагает мультфильмы о мире машинок, в котором грузовичок Лева и его друзья учатся и играют вместе.

YouTube-канал "Вантажівочка Льова" (скриншот: youtube.com/VantazhivochkaLeo)

Это - YouTube-канал для детей от "Суспільного", содержащий оригинальный украинский контент. Здесь можно найти анимационные сериалы и сказки для детей всех возрастов.

YouTube-канал "Бробакс" (скриншот: youtube.com/Brobaks)

Этот YouTube-канал собрал мультфильмы на украинском языке для детей и взрослых. Найти здесь можно также разные фильмы и концерты.

YouTube-канал "Українською Мовою" (скриншот: youtube.com/ukrainian91)

Это - официальный YouTube-канал телекомпании "Малятко TV". Он предлагает зрителям ряд интересных мультфильмов на украинском, а также любимые многими детьми песни.

YouTube-канал "Телекомпанія Малятко ТВ" (скриншот: youtube.com/malyatkotv)

Этот YouTube-канал публикует мультфильмы на украинском языке, созданные киевской анимационной студией "Новаторфильм" при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино и Министерства культуры.

YouTube-канал Novator film (скриншот: youtube.com/novatorfilm)

Это - официальный YouTube-канал крупнейшего анимационного развлекательно-образовательного телеканала для семей с детьми дошкольного и школьного возраста. Он предлагает зрителям лучшее из мировой анимации - развивающие и познавательные мультфильмы на украинском языке.

YouTube-канал "Телеканал ПЛЮСПЛЮС" (скриншот: youtube.com/plusplustv)

Этот YouTube-канал собрал самые интересные сказки мира, озвученные на украинском.

YouTube-канал Ukrainian Fairy Tales (скриншот: youtube.com/UkrainianFairyTales)

На этом YouTube-канале дети могут посмотреть интересный и познавательный мультсериал, главными героями которого являются неугомонные и любознательные храбрые зайцы.

YouTube-канал "Brave Bunnies українською" (скриншот: youtube.com/bravebunnies-7771)

Этот YouTube-канал предлагает развивающие познавательные мультфильмы для малышей от 6 месяцев и мультики о машинках и транспорте на украинском языке.

YouTube-канал "Мультики UA" (скриншот: youtube.com/MultikiUA)

На этом YouTube канале собраны интересные развивающие мультфильмы для детей.

YouTube-канал "Ладоньки-Ладоньки" (скриншот: youtube.com/Ladonki_Ladonki)

Этот YouTube-канал предлагает научно-популярный и познавательный контент для всей семьи.

YouTube-канал "Хмаринка" (скриншот: youtube.com/Khmarynka)

Этот детский учебно-развлекательный YouTube-канал предлагает юным зрителям мультфильмы на украинском языке, интересные песни и стишки.

YouTube-канал "Янко Гортало" (скриншот: youtube.com/YankoGortalo)

На этом YouTube-канале собраны мультики на украинском языке, в которых события разворачиваются вокруг самой милой в мире семьи медвежат.

YouTube-канал "Маленьке Містечко" (скриншот: youtube.com)

Этот YouTube-канал предлагает зрителям популярный в мире мультфильм, снятый по книгам Кристин Леро, озвученный по-украински на телеканале "Піксель".

YouTube-канал "Каю Український" (скриншот: youtube.com)