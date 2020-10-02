Маша Фокіна відреагувала на звільнення свого дідуся: у твоєму житті він джокер

Актриса і модель Марія Фокіна відреагувала на скандал зі своїм дідусем і його звільнення з Тристоронньої контактної групи по Донбасу. Вона розмістила на своїй сторінці в Instagram фото з Вітольдом Фокіним і написала кілька слів на підтримку родича.

Дівчина зазначила, що люди на вулицях її зупиняють і передають теплі слова для Вітольда Фокіна.

"Дуже приємно, скільки теплих слів сказали та написали про мого прекрасного і розумного дідуся. Спасибі всім, за такі слова і Вашу любов. Заходячи в магазин, до мене підходять люди та висловлюють своє захоплення ним і його силою! Заходячи в аптеку, такі ж слова! Я вірю в Україну!" – написала на своїй сторінці Марія Фокіна.

В коментарях дівчині написали багато слів підтримки та порекомендували не звертати увагу на хейтерів.

Ваш дід кремінь! Дай Боже ще багато років життя!

Міцного здоров'я дідуся і довгих років! Розумна, самодостатня і смілива людина!

У нього є ще порох у порохівниці!

Машенька, бережи дідуся, обидва класні. Респект!

Твій дід у будь-якому випадку – легенда, і у твоєму житті він джокер, бережи себе і цінуй роки діда.

Варто відзначити, раніше Маша Фокіна заявляла про те, що це вона познайомила дідуся з головою Офісу президента Андрієм Єрмаком і нібито саме це вплинуло на те, що Вітольда Фокіна включили до складу української делегації в Тристоронню контактну групу по Донбасу. Однак Вітольд Фокін цю інформацію спростував.

Зі складу делегації Фокіна вивели через його висловлювання про те, що він не бачить війни між Україною і Росією на Донбасі й на сході нашої країни воюють найманці з 30 країн. Це викликало хвилю обурення серед українців і в мережі відзначили, що Вітольду Фокіну давно пора на заслужений відпочинок.