Маша Єфросиніна вперше розповіла, як мало не втратила доньку: найстрашніший день у житті
Відома українська телеведуча Маша Єфросиніна вперше детально розповіла про пережитий жах, коли ледь не втратила свою дочку Нану. Зірка зізналася, що випадок на гірськолижному курорті в Австрії, який стався 12 років тому і міг закінчитися трагедією, став найстрашнішим в її житті.
Знаменитість відверто розказала про це під час бесіди з актрисою театру і кіно Наталкою Денисенко на інтерв'ю.
Єфросиніна зазначила, що відтоді більше ніколи не відвідувала гори.
"У мене одного разу моя дочка, їй було 5 років, ми були на лижах... і це був останній раз з того часу... їй було 5 років, і вона розбилася. Вона лежала, і у неї по шолому стікала кров з голови, і вона не рухалася. І я думала, що це все", - не стримуючи сліз розповіла ведуча.
На щастя, дитину вдалося врятувати, але дівчинка отримала масу травм.
"Шолом врятував. Хребет був непошкоджений. Всі інші кінцівки були пошкоджені. Ми провели кілька місяців в клініці", - говорить Єфросиніна.
Вона також додала, що все, що запам'ятала з того періоду, як спалила весь одяг і абсолютно всі речі, крім рятівного шолома.
"І коли ми повернулися додому, відтоді я жодного разу в житті не була в горах. Жодного разу!" - розповіла телезірка.
Дочка Маші Єфросиніної Нана (фото: скріншот з відео)
Зараз дочці Нані вже 17 років, а той день падіння в австрійських горах, де відпочивала сім'єю і каталася на лижах, Єфросиніна називає найстрашнішим у своєму житті.
"Я це часто згадую. Я це забути не можу... Іноді я дивлюся на її шрами на ніжках - я їй кажу, що це найкрасивіші шрами в житті..." - емоційно говорить ведуча.
Відео: Маша Єфросиніна відверто розповіла про випадок, коли її дочка мало не загинула
Раніше ми писали про те, що Маша Єфросиніна здивувала відвертим зізнанням, яке зробила під час відпочинку з чоловіком Тимуром Хромаєвим у Мексиці.
Додамо також, що нещодавно Маша Єфросиніна зачарувала фото з підрослим сином.