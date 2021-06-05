Маша Єфросиніна вперше розповіла, як мало не втратила доньку: найстрашніший день у житті

Відома українська телеведуча Маша Єфросиніна вперше детально розповіла про пережитий жах, коли ледь не втратила свою дочку Нану. Зірка зізналася, що випадок на гірськолижному курорті в Австрії, який стався 12 років тому і міг закінчитися трагедією, став найстрашнішим в її житті.

Знаменитість відверто розказала про це під час бесіди з актрисою театру і кіно Наталкою Денисенко на інтерв'ю .

Єфросиніна зазначила, що відтоді більше ніколи не відвідувала гори.

"У мене одного разу моя дочка, їй було 5 років, ми були на лижах... і це був останній раз з того часу... їй було 5 років, і вона розбилася. Вона лежала, і у неї по шолому стікала кров з голови, і вона не рухалася. І я думала, що це все", - не стримуючи сліз розповіла ведуча.

На щастя, дитину вдалося врятувати, але дівчинка отримала масу травм.

"Шолом врятував. Хребет був непошкоджений. Всі інші кінцівки були пошкоджені. Ми провели кілька місяців в клініці", - говорить Єфросиніна.

Вона також додала, що все, що запам'ятала з того періоду, як спалила весь одяг і абсолютно всі речі, крім рятівного шолома.

"І коли ми повернулися додому, відтоді я жодного разу в житті не була в горах. Жодного разу!" - розповіла телезірка.

Дочка Маші Єфросиніної Нана (фото: скріншот з відео)

Зараз дочці Нані вже 17 років, а той день падіння в австрійських горах, де відпочивала сім'єю і каталася на лижах, Єфросиніна називає найстрашнішим у своєму житті.

"Я це часто згадую. Я це забути не можу... Іноді я дивлюся на її шрами на ніжках - я їй кажу, що це найкрасивіші шрами в житті..." - емоційно говорить ведуча.

Відео: Маша Єфросиніна відверто розповіла про випадок, коли її дочка мало не загинула