Маша Ефросинина откровенно рассказала, что произошло с бизнесом ее мужа во время войны

Как война изменила отношения Маши и Тимура

Известно, что Ефросинина уже 10 месяцев проживает в Польше и Украине, то есть на две страны. За границей находится ее 8-летний сын Саша вместе с бабушкой. Сама же Маша раз в месяц пытается приезжать в Украину на несколько недель, чтобы побыть с мужем.

"Мой страх, присущий моей природе, не дает мне силы возвращать его (сына - ред.) в Украину. А моя привязанность к мужчине не дает мне долго без него быть", - делится звезда.

Маша с сыном Сашей в Киеве (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

В июне 2022 года Тимур поставил жену перед фактом, что отправился в отряд добровольцев, прикрепленный к ВСУ. Таким образом, все лето он провел под Херсоном и Кривым Рогом.

"Это был достаточно трудный период. Как видите, мне даже трудно об этом говорить, потому что я всегда боюсь. Потом я пыталась вернуться в октябре, но начались обстрелы. Тимур попросил отвезти маму и сына в другую страну. Я не могу так жить, но таков наш путь", - рассказывает знаменитость.

Маша Ефросинина и Тимур Хромаев (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Что произошло с бизнесом мужа Ефросининой

После политической деятельности Тимур возбудил собственное дело в Киевской области. По несчастливому стечению обстоятельств именно эта местность была в оккупации, а теперь полностью разрушена.

"Почти все, что было выстроено после того, как он ушел из чиновничьей деятельности, было в зоне оккупации. Мы ничего не знаем, что с его бизнесом там, потому что это находится в городах, которые сегодня полностью разрушены. Единственное, что дало ему силы не сойти с ума и как-то жить с тем, что потеряно все в его 48 лет - это пойти защищать Украину", - считает Маша.