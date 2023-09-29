Массажист-реабилитолог рассказал, какой бег больше всего вредит здоровью

Популярность бега

В мире много ценителей кардио - которым, собственно, и является бег. Люди делают этот вид спорта важной частью своей жизни. Кто-то бегает по утрам, а кто-то вечером. Кто-то на улице, а кто-то в спортзале.

Однако польза и вред от этого почти одинаковы. Следует понимать, что бег подходит далеко не каждому.

Почему бегать может быть вредно

Как говорит Владимир, а он в прошлом профессиональный легкоатлет, если сравнивать бег и ходьбу, то ходьба при минимальной компрессии будет приносить максимум пользы для ваших суставов, для сердечных дисков, для сердечно-сосудистой системы, лимфатической системы и всем тканям и органам.

А вот бег будет наоборот максимально травматичен. Большая компрессия на суставы и межпозвонковые диски, тем более, при грыже дисков - бегать не очень хорошо.

Как бегать правильно, чтобы не навредить здоровью

Да, бегать можно, но стоит заметить, что без правильной подготовки нагрузка на суставы будет плохо влиять на хрящики, потому что для того, чтобы выделялась синовиальная жидкость, питающая суставы - нужна поэтапная подготовка, - говорит эксперт.

То есть, прежде чем начать бегать, нужно подготовить к этому свое тело. Стоит снять спазмы - и здесь поможет массаж.

Кроме массажа и снятия спазмов, Владимир советует добавить хотя бы 2 недели активной ходьбы в свою жизнь.

Если сустав будет зажат спазмами - он не будет выделять достаточное количество синовиальной жидкости, что позволяет восстанавливаться суставам и не травмировать их.

Без подготовки же компрессия на суставы будет очень сильной и в скором времени у вас появятся проблемы со здоровьем.

Бег может быть вредным (фото: Freepik)

Что нужно делать для того, чтобы не травмировать тело во время бега

Не бегать по стадиону по кругу, а использовать рядовую местность, например, парк или лес

Использовать правильную обувь, а лучше пройти компьютерную диагностику стопы и вместе со специалистом выбрать удобную и безопасную обувь для бега с хорошей амортизацией.

После тренировок постоянно возобновляться: массаж, растяжка, межфасциальный релиз.

По словам Владимира, все это вместе поможет вам минимизировать травматичность и помочь улучшить восстановление тела.