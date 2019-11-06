MARUV нагадала всім, що вона з України: досить мене приписувати кудись

MARUV різко прокоментувала скандал, який розгорівся після того, як в одній з номінацій премії MTV вона була представлена нібито "кращою російською співачкою" - про це написали багато ЗМІ.

Насправді ж, як говорить сама Анна Корсун, вона отримала нагороду на міжнародній премії MTV EMA в номінації "Кращий артист за версією MTV Russia". На своїй Facebook-сторінці епатажна артистка попросила всіх "навчитися читати і перевіряти факти, перш ніж обливати брудом", і додала, що номінація, в якій вона здобула перемогу, "ніяк не прив'язана до країни або до громадянства".

"У минулому році переможцем став артист з Казахстану Jah Khalib, а в цьому році я. MTV Russia – це філія великого глобального телеканалу, і це єдина філія MTV на всьому пострадянському просторі, і вона знаходиться в Росії, тому так і називається. При цьому тут ротується величезну кількість артистів з усього світу, а особливо з країн СНД", - написала MARUV.

А "для особливо обдарованих" MARUV сказала, що на червоній доріжці премії вона позначила, звідки вона родом, а коли виходила отримувати нагороду, то отримувала її під українським прапором.

MARUV перемогла в одній з номінацій MTV (фото: instagram.com/maruvofficial)

"А ви, мої друзі, в черговий раз мене розчарували своїм невіглаством і образами! І досить мене приписувати кудись! Я не тільки громадянин країни, в якій я народилася, але ще й світовий артист! Тому я буду їздити на премії та з концертами, куди захочу і як захочу, тому що я вільна людина. Я співаю для всіх, кому подобається моя музика. У всьому світі я представляю тільки себе і свою творчість, тому fuck off!" - зазначила Корсун, додавши, що "наступна на черзі Греммі".

Скріншот поста (facebook.com/MaruvOfficial)