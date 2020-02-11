Маруся Звіробій емоційно звернулася до українців: я втомилася

Маруся Звіробій записала дуже емоційне відео українцям, де звернулася до всіх жителів нашої країни. Українська волонтер і ветеран АТО ще раз нагадала, що не любить, коли її жаліють і вона налаштована на боротьбу. За словами Марусі, вона втомилася, але це її не зможе зупинити. Відео зі зверненням опублікувала на своїй Facebook-сторінці Мар'яна Барабанова.

"Мене сьогодні трохи втомили. Але я хочу звернутися до всіх і, звичайно ж, подякувати. Чому ви сьогодні обговорюєте, що на мене наділи наручники. Ви ж не раби або хочете мене пошкодувати? Шановні українці, не треба жаліти воїнів, їх потрібно підтримувати і підтримувати їх бойовий дух", - сказала Звіробій.

Волонтер зазначила, що її принижують тим, якщо починають жаліти.

"Ви мене принижуєте, коли починаєте жаліти. Я не люблю, коли мене принижують, я люблю боротися", - підсумувала Звіробій.

Нагадаємо, що 10 лютого Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід волонтеру Звіробій, яку підозрюють у погрози вбивством президенту Володимиру Зеленському. Прокурор просив застосувати запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Її зобов'язали здати закордонний паспорт, носити електронний засіб контролю. Запобіжний захід діє до 9 квітня 2020 року.