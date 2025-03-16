На Марсе с голоду точно не умрем! Какие 20 растений можно выращивать на этой планете

В условиях Марса фермерство - вызов не только для технологий, но и для самой природы. На планете царят суровые морозы, пылевые бури и недостаток влаги.

Однако ряд растений показали устойчивость к подобным стрессовым факторам даже в земных симуляциях марсианских условий. Вот список из 20 растений, которые могут стать ядром марсианского аграрного эксперимента.

Топ-20 растений, которые способны выжить на Марсе:

Картофель - классика NASA, богата калориями и легко адаптируется к гидропонике.

Редис - быстрый цикл созревания, неприхотливость к условиям выращивания.

Салат латук - устойчив к ограниченному освещению, полезен для здоровья.

Фасоль - источник белка, хорошо растет в замкнутых системах.

Шпинат - богат железом, не боится низких температур.

Капуста кейл - суперфуд с высокой урожайностью даже в искусственных условиях.

Земляника - обеспечивает витаминами и повышает психологический комфорт.

Чеснок - неприхотливый, обладает антибактериальными свойствами.

Батат - сладкий картофель, устойчивый к стрессовым условиям.

Лук зеленый - быстро растет и легко регенерируется.

Брокколи - антиоксидантная бомба с высокой устойчивостью.

Морковь - хорошо растет в искусственных почвах.

Томаты черри - компактные кусты с высокой урожайностью.

Базилик - ароматическая культура для вкуса и пользы.

Горчица листовая - быстрый рост и питательность.

Кинза - помогает бороться со стрессом у колонистов.

Кресс-салат - идеален для микрозелени.

Пшеница карликовая - основа для муки.

Грибы шиитаке - не нуждаются в почве, источник белка.

Амарант - древняя культура с богатым белковым составом. На Марсе условия экстремальные, но выращивать еду там можно (фото: pixabay.com)

Почему именно эти растения подходят для Марса

Эти культуры имеют несколько общих черт:

Высокая устойчивость к стрессу (холод, низкая влажность, слабая освещенность).

Высокая питательная ценность для поддержания здоровья экипажа.

Возможность выращивания в гидропонных, аэропонных или биокупольных системах.

NASA и Европейское космическое агентство уже тестируют большинство этих растений в условиях, имитирующих марсианский реголит и атмосферу.

Результаты показывают, что автономное выращивание пищи может стать реальной частью марсианских миссий уже в ближайшие десятилетия.

Как этот опыт уже используют на Антарктической станции

Один из самых успешных проектов, имитирующий марсианское фермерство, работает на ледяной Антарктиде. Это теплица EDEN-ISS, созданная Немецким аэрокосмическим центром (DLR) для тестирования технологий будущих космических миссий.

В чем уникальность:

Теплица функционирует в условиях экстремального холода, изоляции и полной автономии - похоже на марсианские условия.

Используется аэропоника (корни растений висят в воздухе, а питательный раствор подается туманом), что позволяет экономить воду.

За один сезон команда собрала более 270 кг зелени, овощей и трав, обеспечивая экипаж витаминами и микроэлементами.

EDEN-ISS работает как замкнутая биосфера: вода рециркулируется, а CO₂, выдыхаемый людьми, используется для стимуляции роста растений.

Почему это важно для Марса?

Условия Антарктиды - это "тестовая площадка" для будущих теплиц на Марсе.

Проект доказал: даже в условиях суровой изоляции можно получать пищу без импорта извне.

Исследователи отмечают не только пищевую, но и психологическую пользу: работа с зелеными культурами помогала бороться со стрессом и депрессией.

Если теплица выживает в Антарктиде - есть все шансы, что она будет работать и на Марсе.

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