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У маршрутки на повному ходу відвалилися колеса: відео моменту ДТП за Києвом

STYLERПодії    11.03.2020 - 08:57
У маршрутки на повному ходу відвалилися колеса: відео моменту ДТП за Києвом
Під Києвом у маршрутки відпали колеса на ходу (колаж: РБК-Україна)

У Київській області у маршрутки на повному ходу відвалилися колеса і вилетіли на зустрічну смугу

У передмісті Києва у маршрутки на повному ходу відвалилися відразу два задніх колеса. Ліві колеса разом з віссю відпали і покотилися на зустрічну смугу, спровокувавши зіткнення з іншою маршруткою. Відео з подією з'явилося на Facebook-сторінці Київ Оперативний.

Інцидент з жовтим "Богданом" стався в селі Крюківщина, яке знаходиться за межею столиці у Києво-Святошинському районі.

Відзначимо, що в маршрутному таксі в цей момент знаходилися люди, але, на щастя, ніхто не постраждав. Крім того, водієві авто на зустрічній смузі вдалося дивом уникнути зіткнення.

"Все ще будемо закривати очі на технічний стан транспорту, який перевозить людей?" - сказано в підписі до відео.

З'єднання явився відеозапис #ДТП із Крюківщини, де у однієї маршрутки колеса повилітали в іншу маршрутку. Все ще зачинятимемо очі на технічний стан транспорту, який перевозитиме людей?

Опубліковано Київ Оперативний Вівторок, 10 березня 2020 р.

Під Києвом у маршрутки відпали колеса на ходу (відео: facebook.com/KyivOperativ)

Користувачі мережі в коментарях нарікають на якість транспортного засобу і техогляд "для галочки".

  • Таке вже не вперше. Старий парк. Техогляд вранішній проводять скрізь для галочки.
  • Страйк, як зіпсувати день собі і конкурентам.
  • Давно їжджу за кермом своєї машини. Коли треба їхати маршруткою, чесне слово - я боюся за своє життя.
  • Не в техогляді справа, а в пробігу і якості автобуса в принципі. Як на техогляді перевірити колісні пари? Воно просто старе і не якісне.

У маршрутки на повному ходу відвалилися колеса: відео моменту ДТП за Києвом

Скрін коментарів

Нагадаємо, що не так давно подібний випадок з відпаданням коліс стався в Києві.

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