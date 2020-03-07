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У Києві "герой-коханець" побив поліцейську в маршрутці: з'явилося відео

STYLERПодії    07.03.2020 - 11:40
У Києві "герой-коханець" побив поліцейську в маршрутці: з'явилося відео
У Києві в маршрутці чоловік побив поліцейську (ілюстрація: РБК-Україна)

У Києві неадекват напав на поліцейську через небажання завести з нею знайомство

У Києві біля метро "Лісова" неадекватний чоловік побив в маршрутці Київ - Бровари дівчину-поліцейську за те, що вона відмовила йому в залицяннях. У поліції вже розпочали кримінальне провадження, а в мережі з'явилося відео з "героєм-коханцем".

За інформацією ГУ Нацполіції області, їх співробітник поверталася в п'ятницю, 6 березня, з заходу, організованого до 8 березня для дівчат-поліцейських. Невідомий чоловік став вести себе грубо і нав'язливо - поліцейська попросила не приставати, попередивши, що працює в правоохоронних органах.

Коли дівчина пересіла на інше місце, "шанувальник" з розмаху вдарив її кулаком в обличчя, вирвав сумку і намагався втекти. Але пасажири затримали "горе-залицяльника", а дівчині допомогли зупинити кров з носа.

Коли поліція прибула на місце, виявилося, що нападника вони знають. Чоловік неодноразово приходив до управління і скаржився, що його б'ють битою колишня дружина і син. Але після проведення розслідування, виявилося, що це не так - він сам б'є своїх рідних.

Відео з інцидентом і героєм можна побачити за посиланням.

Раніше ми писали, що у Києві в маршрутці покарали любителя "руського міра".

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