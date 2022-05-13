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Маршрутки в Києві можуть істотно подорожчати: коли і наскільки

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Київ, П'ятниця 13 травня 2022 11:26
Маршрутки в Києві можуть істотно подорожчати: коли і наскільки Фото: проїзд у маршрутках Києва може подорожчати (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Києві може подорожчати проїзд у маршрутках вже в червні, якщо ціна пального буде від 60 до 70 гривень за літр.

Про це повідомив голова Асоціації перевізників Києва та Київської області Ігор Моїсеєнко, пише УНН.

Скільки коштуватиме проїзд у маршрутках

Якщо ціна на пальне залишиться на високому рівні - то перевізники підвищать проїзд до 15 гривень. Підвищення вартості може відбутися вже на початку червня.

"Ситуація (з пальним - Ред.)впливає, тому, я думаю, ближче до Червня, якщо буде така ситуація з приводу цін на пальне, коли цінники вже будуть 60, 70 грн, то я думаю будуть змушені перевізники все ж підняти вартість проїзду до 15 гривень", - сказав Моїсеєнко.

Він зазначив, що сьогодні на маршрути виїжджають всього 30% рухомого складу через дефіцит пального і низький пасажиропотік.

Нагадаємо, що в Україні утворився дефіцит палива. Через нестачу великі мережі АЗС ввели ліміти на продаж бензину і дизеля, тому вже кілька тижнів на заправках спостерігається ажіотажний попит і великі черги.

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