В маршрутці Києва спіймали нахабного карманника: фото "героя"

В маршрутці Києва в черговий раз зловили нахабного злодія, який збирався витягнути у пасажира гаманець. На щастя, кишенькового злодія побачила дівчина, яка стояла поруч. Інцидент стався на 401 маршруті. Вона повідомила про це людям і чоловіка вивели з транспортного засобу.

Пасажири вирішили розібратися з злочинцем самостійно, до приїзду поліції. Про це повідомили на сторінці Київ Оперативний в Facebook. Фото "героя" опублікували в соцмережі. Судячи по знімку, злодій середніх років, з сумкою через плече.

У Києві спіймали кишенькового злодія в маршрутці (Київ Оперативний)

Користувачі мережі відреагували на пост гнівними коментарями. Багато пишуть, що злочинця поліція відпустить і він знову піде красти. Також люди пишуть, що його обличчя їм знайоме, він не перший раз промишляє в маршрутках крадіжками.

Такого по Україні валом; всім цікаво брати чуже ніж працювати над самим бажаним.

А кайданки нащо одягати? Він чинив спротив?

Через пару годин вийде, і знову повернеться на роботу.

Вже ж його публікували, за таке ж злочин.

Звичайний наркоша.

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