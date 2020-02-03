В маршрутке Киева поймали наглого карманника: фото "героя"

В маршрутке Киева в очередной раз поймали наглого вора, который собирался вытащить у пассажира кошелек. К счастью, карманника увидела девушка, которая стояла рядом. Инцидент произошел на 401 маршруте. Она сообщила об этом людям и мужчину вывели из транспортного средства.

Пассажиры решили разобраться с преступником самостоятельно, до приезда полиции. Об этом сообщили на странице Киев Оперативный в Facebook. Фото "героя" опубликовали в соцсети. Судя по снимку, вор средних лет, с сумкой за плечом.

В Киеве поймали карманника в маршрутке (Киев Оперативный)

Пользователи сети отреагировали на пост гневными комментариями. Многие пишут, что преступника полиция отпустит и он снова пойдет воровать. Также люди пишут, что его лицо им знакомо, он не первый раз промышляет в маршрутках воровством.

Такого по Україні валом; всім цікаво брати чуже ніж працювати самим над бажаним.

А кайданки нащо одягати? Він чинив спротив?

Через пару часов выйдет, и опять вернется на работу.

Уже ж его публиковали, за такое ж преступление.

Обычный наркоша.

Скриншот комментариев