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В маршрутці Києва спіймали нахабного карманника: фото "героя"

STYLERЖиття    03.02.2020 - 12:15
В маршрутці Києва спіймали нахабного карманника: фото "героя"
У Києві спіймали нахабного злодія (Колаж РБК-Україна)

В маршрутці Києва орудував нахабний злодій-"карманник"

В маршрутці Києва в черговий раз зловили нахабного злодія, який збирався витягнути у пасажира гаманець. На щастя, кишенькового злодія побачила дівчина, яка стояла поруч. Інцидент стався на 401 маршруті. Вона повідомила про це людям і чоловіка вивели з транспортного засобу.

Пасажири вирішили розібратися з злочинцем самостійно, до приїзду поліції. Про це повідомили на сторінці Київ Оперативний в Facebook. Фото "героя" опублікували в соцмережі. Судячи по знімку, злодій середніх років, з сумкою через плече.

В маршрутці Києва спіймали нахабного карманника: фото &quot;героя&quot;В маршрутці Києва спіймали нахабного карманника: фото &quot;героя&quot;У Києві спіймали кишенькового злодія в маршрутці (Київ Оперативний)

Користувачі мережі відреагували на пост гнівними коментарями. Багато пишуть, що злочинця поліція відпустить і він знову піде красти. Також люди пишуть, що його обличчя їм знайоме, він не перший раз промишляє в маршрутках крадіжками.

  • Такого по Україні валом; всім цікаво брати чуже ніж працювати над самим бажаним.
  • А кайданки нащо одягати? Він чинив спротив?
  • Через пару годин вийде, і знову повернеться на роботу.
  • Вже ж його публікували, за таке ж злочин.
  • Звичайний наркоша.

В маршрутці Києва спіймали нахабного карманника: фото &quot;героя&quot;Скріншот коментарів

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