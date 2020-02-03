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В маршрутке Киева поймали наглого карманника: фото "героя"

STYLERЖизнь    03.02.2020 - 12:15
В маршрутке Киева поймали наглого карманника: фото "героя"
В Киеве поймали наглого вора (Коллаж РБК-Украина)

В маршрутке Киева орудовал наглый вор-"карманник"

В маршрутке Киева в очередной раз поймали наглого вора, который собирался вытащить у пассажира кошелек. К счастью, карманника увидела девушка, которая стояла рядом. Инцидент произошел на 401 маршруте. Она сообщила об этом людям и мужчину вывели из транспортного средства.

Пассажиры решили разобраться с преступником самостоятельно, до приезда полиции. Об этом сообщили на странице Киев Оперативный в Facebook. Фото "героя" опубликовали в соцсети. Судя по снимку, вор средних лет, с сумкой за плечом.

В маршрутке Киева поймали наглого карманника: фото &quot;героя&quot;В маршрутке Киева поймали наглого карманника: фото &quot;героя&quot;В Киеве поймали карманника в маршрутке (Киев Оперативный)

Пользователи сети отреагировали на пост гневными комментариями. Многие пишут, что преступника полиция отпустит и он снова пойдет воровать. Также люди пишут, что его лицо им знакомо, он не первый раз промышляет в маршрутках воровством.

  • Такого по Україні валом; всім цікаво брати чуже ніж працювати самим над бажаним.
  • А кайданки нащо одягати? Він чинив спротив?
  • Через пару часов выйдет, и опять вернется на работу.
  • Уже ж его публиковали, за такое ж преступление.
  • Обычный наркоша.

В маршрутке Киева поймали наглого карманника: фото &quot;героя&quot;Скриншот комментариев

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