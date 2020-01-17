На Марс полетить мільйон землян: Ілон Маск назвав дату

Ілон Маск розповів про плани своєї компанії SpaceX на будівництво кораблів Starship, які в майбутньому зможуть доставляти людей з Землі на Марс. Винахідник розповів, коли на "червону планету" зможе відправитися близько мільйона людей.

Американський підприємець показав у своєму блозі в Twitter кадри з будівництвом об'єктів. На них можна побачити деякі деталі майбутнього космічного корабля.

"Зорельотний орбітальний апарат SN1, бак з рідким киснем і система "nosecone" (передня частина ракети. - Ред.)", - написав Маск на своїй сторінці в Twitter.

Відзначимо, що система запуску космічного багаторазового використання Starship зможе транспортувати людей на Марс (і навіть далі) і повертати їх на Землю. Кожен Starship буде здатний літати три рази на добу, а на одному кораблі зможе вміститися до 100 осіб. У плани SpaceX входить будівництво сотні кораблів Starship на рік.

Судна будуть здатні переносити жителів землі на Марс у кількості 100 000 людей за один так званий сезон (умови, необхідні для перельоту досягаються раз на 26 місяців).

Ілон Маск показав, як будується Starship (скрін: elonmusktwitter.com)

У коментарях у Маска уточнили, чи означає це, що близько мільйона людей зможуть переправитися на Марс вже до 2050 року. Винахідник цю інформацію підтвердив.