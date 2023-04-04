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Мраморные и мерцающие яйца к Пасхе: эти два способа помогут вам удивить родных на праздник

Как сделать мерцающие или мраморные яйца к Пасхе (фото: pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Крашеные яйца являются одним из главных атрибутов на Пасху. Существует множество различных техник, которые помогают сделать яйца к празднику неповторимыми и очень интересными - писанки, крашанки и многое другое.

А можно сделать мраморные и мерцающие яйца с помощью простых способов. Каких именно - читайте в Styler.

Как сделать мерцающие яйца к Пасхе

Мытые сырые яйца нужно залить натуральным красным вином - полусладким или сладким. Можно использовать сухое вино и добавить к нему 1 столовую ложку сахара. Также в процессе варки нужно добавить 1 столовую ложку уксуса.

Варим яйца 10-15 минут, а потом оставляем яйца в вине на 2-3 часа. Потом аккуратно вынимаем яйца на салфетку и даем полностью высохнуть.

Фото: Мерцающие яйца к Пасхе

Как сделать мраморные яйца к Пасхе

Самый простой способ для окрашивания яиц в мраморные оттенки - использовать чай каркаде.

Отвариваем яйца по обычной процедуре - заливаем водой, ставим на огонь, даем закипеть и варим 8-10 минут.

Высыпаем несколько ложек листьев чая каркаде в кастрюлю, заливаем горячей водой, даем настояться. Добавляем в воду 1 столовую ложку уксуса.

Потом опускаем в чай каркаде яйца, погружаем полностью, засыпаем листьями и даем настояться. А потом вытаскиваем яйца на салфетку и даем остыть.

Фото: Мраморные яйца к Пасхе

Кстати, ранее мы писали о том, в какие дни перед Пасхой нельзя печь паску.

А еще рассказывали о том, как еще можно оригинально покрасить яйца на Пасху.

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