В Одесі перехожих шокувала дівчина під кайфом, яка гуляла з дитиною (відео)

У місті Одеса молода мама з маленькою дитиною в неадекватному стані гуляла з дитиною в парку. Жінка постійно нависала над дитиною та валилася з ніг.

Як видно на відео, жінка ледве тримається на ногах. Очевидці інциденту викликали поліцію, але поки вони приїхали, жінка забрала малюка і пішла.

Користувачі у мережі припускають, що молода мама втомилася від постійного недосипу. Водночас вони більше впевнені в тому, що жінка перебуває під дією наркотичних речовин.

Соромно усвідомлювати що це моє покоління

Потрібно не знімати, а викликати швидку і поліцію

Важко підібрати слова. Я уявляю, що вдома відбувається

Я бачу на відео лише те що, молода мати спить на ходу. Може вона просто не висипається, через те що не кому їй допомогти з малолітньою дитиною

Їй жарко і вона втомилася, а ви відразу під наркотиками

Ну я теж втомлювалася з дитиною. Не висипалась. Але такого ще ніколи не бачила. Ось щиро не вірю, що вона втомлена.

Додамо, що схожа панянка в Одесі з такою ж засічкою, тілобудовою, таким же дитячим візочком і в аналогічному стані вже фігурувала у соцмережах.

Жінка гуляла з дитиною в парку на Старосінній площі. На відео видно, як жінка хитається у різні боки, поки малюк спить догори дригом спав у візку. Очевидці тоді теж викликали поліцію і з нею провели профілактичну розмову.