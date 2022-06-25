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У Маріуполі - катастрофа з їжею: з'явилося показове фото

Фото: у Маріуполі люди змушені виживати (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

У Маріуполі крім катастрофи з водою додалася ще гуманітарна. У місті катастрофічно не вистачає їжі, а та, що з'являється - доступна не для всіх.

Про це розповів радник мера міста Петро Андрющенко.

У місті мало їжі

За словами Андрющенка, люди змушені вистоювати величезні черги за провізією. Городяни стоять в них тисячами. Він повідомляє, що всім їжі не вистачає.

"Гуманітарна ситуація стрімко погіршується. Крім кризи з питною водою, стрімко погіршилася ситуація з їжею. Частково через скорочення гуманітарної допомоги, частково через повернення в місто маріупольців з приморських селищ, де взагалі немає гуманітарної допомоги. Підсумок - великі тисячні черги", - розповів радник мера.

Люди стоять за їжею в чергах (фото: Петро Андрющенко)

У місті розвивається бандитизм.

Андрющенко повідомляє, що за сприяння російських військових місто перетворюється на зону бандитизму. Підлітки грабують літніх людей і забирають у них пенсії. Колаборанти розводять руками, а окупанти не втручаються.

Раніше ми повідомляли, що у Маріуполі окупанти збирають автомобілі, які городяни залишили, тікаючи від війни.

Також ворог спекулює їжею, щоб змусити жителів працювати на "владу".

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Маріуполь