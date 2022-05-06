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У Маріуполі в "фільтраційних таборах" знущаються над українцями: годують людей баландою

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Маріуполь, П'ятниця 06 травня 2022 10:26
У Маріуполі в "фільтраційних таборах" знущаються над українцями: годують людей баландою Фото: у Маріуполі росіяни знущаються над українцями (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

У блокадному Маріуполі російські військові намагаються встановлювати свої порядки і всіляко знущаються над українцями. Так, створюються "фільтраційні табори", куди вже насильно вивезли близько 2 тисяч наших громадян.

Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко в ефірі Радіо НВ.

Деталі кричущих випадків

Вже місяць росіяни утримують людей, це в основному чоловіки.

"У нас вже є взагалі кричущі випадки: цілі мікрорайони приватного сектора, більше двох тисяч осіб було вивезено в Безіменне, в так званий фільтраційний табір. Зараз вони там утримуються, це виключно чоловіки, зараз вже четвертий тиждень йде", - повідомив Андрющенко.

За його словами, це своєрідна в'язниця, тому що людей утримують у будівлі школи, не випускають на вулицю, тільки з конвоєм, залучають до робіт, тримають, годують якоюсь баландою тричі на день, не надають медичної допомоги.

За інформацією Андрющенка, цих людей будуть переодягати в українську форму і залучати до параду, використовуючи начебто полонених на 9 травня в Маріуполі. Зараз окупанти вибудовують чоловіків двічі на день і перевіряють їх кількість.

Як зараз живе місто

Маріуполь зараз живе на межі гуманітарної катастрофи - тут немає води і їжі. Люди змушені розбирати завали за їжу, на вулицях міста знаходяться трупи вбитих людей. В українців відбирають документи.

Як ми раніше писали, Зеленський розповів про рятувальну операцію з Маріуполя. Вдалося евакуювати понад 300 осіб, а також понад 150 мирних жителів із заводу "Азовсталь".

Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з генсеком ООН Антоніу Гутеррішем щодо евакуації людей з оточеного окупантами заводу" Азовсталь " в Маріуполі.

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