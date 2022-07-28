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У Маріуполі дівчина вийшла в центр міста у футболці "Україна" і показала триколору середній палець (фото)

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Маріуполь, Четвер 28 липня 2022 12:44
У Маріуполі дівчина вийшла в центр міста у футболці "Україна" і показала триколору середній палець (фото) У Маріуполі дівчина підкорила своїм вчинком (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

В окупованому росіянами Маріуполі, де загарбники моторошно карають за патріотизм, дівчина вразила своїм вчинком. Вона вийшла в місто у футболці з написом Ukraine.

Про цей факт повідомляє Маріупольська міська рада.

"Маріуполь - місто незламних людей! У місті, де все українське заборонено, дівчина не побоялася вийти у футболці з написом "Ukraine". Це Маріупольський опір! Тому що Маріуполь - це Україна! Так, є і буде", - підписали серію знімків.

На одному з кадрів українка показує середній палець російському триколору.

У Маріуполі дівчина вийшла в центр міста у футболці &quot;Україна&quot; і показала триколору середній палець (фото)У Маріуполі дівчина вийшла в центр міста у футболці &quot;Україна&quot; і показала триколору середній палець (фото)У Маріуполі дівчина вийшла в центр міста у футболці &quot;Україна&quot; і показала триколору середній палець (фото)У Маріуполі дівчина не побоялася вийти в патріотичній футболці (t.me/mariupolrada)

Нагадаємо, що в Маріуполі місцеві жителі змушені облаштовувати житло на вулиці.

Раніше ми повідомляли, що в Маріуполі окупанти максимально завищили ціни на продукти.

Також ми писали, що діти з Маріуполя розповіли про свої мрії нацгвардійцям.

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