У Маріуполі від COVID-19 померло двомісячне немовля: "згоріло" за добу

В Маріуполі в лікарні від коронавірусу померло двомісячне немовля. Медики намагалися врятувати малюка після госпіталізації, однак, на жаль, всі зусилля виявилися марними.

Про це 26 березня передає місцеве видання MRPL.CITY .

За словами медичного директора міської лікарні №4 Андрія Серветника, мама хлопчика хворіла на COVID-19, і у дитини були супутні захворювання.

Летальний випадок стався 23 березня.

Клінічний діагноз - COVID-19 на тлі важкого соматогенного фону, обтяженого двобічною пневмонією.

"Консультативно-експертна комісія буде зібрана при отриманні гістологічних і патоморфологічних даних. Після буде детальніший розбір цього випадку", - розповів Серветник.

Також він уточнив, що малюк перебував на лікуванні в соматичному відділенні та знаходився щодо питання вирішення соматичних проблем, передає "Сьогодні".

"Дитина мала ускладнення, які не пов'язані з ковідом, але які вплинули на його перебіг", - зазначив директор лікарні.

Малюк помер через добу після госпіталізації.

Медик додав, що в лікарні стан хлопчика швидко погіршувався.