Коронавірус у дітей: лікар назвала симптоми основні симптоми COVID-19

Коронавірус почав дуже швидко поширюватися по Україні. Нові штами почали заражати молодь і дітей. За останню добу було зареєстровано 7 893 випадку коронавірусу, і 413 з них – діти.

Медик зазначила, що для коронавірусу характерна не тільки висока температура і кашель, але і різні шлунково-кишкові розлади. Найчастіше такі симптоми проявляються саме у дітей.

"Це не тільки підвищення температури, не тільки респіраторні синдроми — задишка і все інше. Багато дітей, поступають в інфекційне відділення, як кишкові хворі, а потім під час обстеження з'ясовується, що це дійсно був "ковід", — розповіла Ольга Іванова.

Вона закликала батьків робити тести на COVID-19, якщо вони помітили ознаки таких розладів у дітей. Оскільки маленькі пацієнти теж можуть переносити хворобу дуже важко.

"Зараз є такий термін як "довготривалий ковід", або "постковідний синдром". Найбільш небезпечний - "мультисистемний запальний синдром", яким хворіють діти, і хворіють тоді, коли вірус вони вже не виділяють. Діти важкі, дуже висока лихоманка, у них вражаються майже всі органи та системи — легенева, серцева система, нирки, центральна нервова система. Дуже тяжкі висипи. Щоб батьки не думали, що якщо це дитина, то вона тільки легко хворіє COVID-19", - зазначила медик.