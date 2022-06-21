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У Маріуполь завезли російські автобуси, які виявились "старим лайном з минулого віку" (відео)

Окупанти завезли російські автобуси у Маріуполь (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

В окупований Маріуполь замість 130 сучасних автобусів, які знищили росіяни, привезли 10 старих.

Відео опублікував радник мер Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі.

"Знущання під брендом "життя покращилось" на марші", - так прокоментував "подачку" РФ Андрющенко.

Також він називає це досягненням по-російськи. Окупанти знищили 130 нових автобусів з кондиціонерами, а замість них привезли старий транспорт.

"Велике свято колаборантів і окупантів. Знищити 130 нових автобусів з кондиціонерами, а замість подарували 10 - старого лайна з минулого віку", - додав він

У мережі користувачі вражені від "нових автобусів" та негативно реагують на відео.

Раніше ми повідомляли, що у Маріуполі окупанти збирають автомобілі, які містяни залишили, тікаючи від війни.

Також ворог спекулює їжею, щоб змусити мешканців працювати на "владу".

Окрім того, у Маріуполі діти розправилися з прапором окупантів.

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Маріуполь