У Маріуполь завезли російські автобуси, які виявились "старим лайном з минулого віку" (відео)

В окупований Маріуполь замість 130 сучасних автобусів, які знищили росіяни, привезли 10 старих.

У мережі користувачі вражені від "нових автобусів" та негативно реагують на відео.

"Велике свято колаборантів і окупантів. Знищити 130 нових автобусів з кондиціонерами, а замість подарували 10 - старого лайна з минулого віку", - додав він

Також він називає це досягненням по-російськи. Окупанти знищили 130 нових автобусів з кондиціонерами, а замість них привезли старий транспорт.

"Знущання під брендом "життя покращилось" на марші", - так прокоментував "подачку" РФ Андрющенко.

Раніше ми повідомляли, що у Маріуполі окупанти збирають автомобілі, які містяни залишили, тікаючи від війни.

Також ворог спекулює їжею, щоб змусити мешканців працювати на "владу".

Окрім того, у Маріуполі діти розправилися з прапором окупантів.