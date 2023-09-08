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В Мариуполь незаконно приехали блогеры из Китая и пели российские песни: в МИД отреагировали (видео)

Мариуполь, Пятница 08 сентября 2023 12:28
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В Мариуполь незаконно приехали блогеры из Китая и пели российские песни: в МИД отреагировали (видео) Китайские блогеры приехали в Мариуполь (коллаж: Styler)
Автор: Юлия Гаюк

Во временно оккупированный Мариуполь незаконно приехали блогеры из Китая. Они посетили уничтоженный россиянами Драмтеатр, где китайская оперная певица исполнила российскую песню "Катюша".

Об этом сообщил спикер МИД Олег Николенко.

На видео оперная певица Ван-Фан из Китая стоит среди разбитого Драмтеатра и исполняет "Катюшу".

Кроме того, по информации украинского МИД в город прибыли и китайские блогеры. Такие действия полностью незаконны.

"Украина уважает территориальную целостность Китая и ожидает от китайской стороны объяснения цели пребывания китайских граждан в Мариуполе, а также пути их попадания во временно оккупированный украинский город. МИД Украины инициирует запрет въезда в Украину для всех этих китайских "гастролеров", - отреагировал спикер МИД Олег Николенко в Facebook.

Между тем, коллаборанты начали мечтать о развитии туризма с Китаем. В частности, так называемый глава оккупированного Крыма Сергей Аксенов выразил надежду, что китайские туристы будут приезжать, чтобы увидеть все богатство полуострова.

Однако он не отметил, что действия РФ значительно пошатнули флору и фауну Крыма.

В Мариуполь незаконно приехали блогеры из Китая и пели российские песни: в МИД отреагировали (видео)

Коллаборанты надеяться на дипломатические отношения с цивилизованным миром (скриншот: Styler)

Раньше мы рассказывали, как россияне уничтожили уникальную мозаику в Мариуполе.

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