Во временно оккупированный Мариуполь незаконно приехали блогеры из Китая. Они посетили уничтоженный россиянами Драмтеатр, где китайская оперная певица исполнила российскую песню "Катюша".

На видео оперная певица Ван-Фан из Китая стоит среди разбитого Драмтеатра и исполняет "Катюшу".

Кроме того, по информации украинского МИД в город прибыли и китайские блогеры. Такие действия полностью незаконны.

"Украина уважает территориальную целостность Китая и ожидает от китайской стороны объяснения цели пребывания китайских граждан в Мариуполе, а также пути их попадания во временно оккупированный украинский город. МИД Украины инициирует запрет въезда в Украину для всех этих китайских "гастролеров", - отреагировал спикер МИД Олег Николенко в Facebook.

Между тем, коллаборанты начали мечтать о развитии туризма с Китаем. В частности, так называемый глава оккупированного Крыма Сергей Аксенов выразил надежду, что китайские туристы будут приезжать, чтобы увидеть все богатство полуострова.

Однако он не отметил, что действия РФ значительно пошатнули флору и фауну Крыма.

Коллаборанты надеяться на дипломатические отношения с цивилизованным миром (скриншот: Styler)