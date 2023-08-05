Маринуем огурчики с кетчупом чили: вы влюбитесь в этот рецепт

Ингредиенты

Для приготовления хрустящих огурцов вам понадобятся

вода - 7 ст.

огурцы

уксус - 1 ст.

соль - 2 ст. л.

сахар - 1 ст.

кетчуп чили - 8 ст. л.

укроп, листья хрена, чеснок, перец горошком - по вкусу

Как готовить

Сначала огурцы следует хорошо промыть, отрезать кончики и оставить на два часа в воде. Дальше добавьте уксус, соль, сахар и кетчуп и воду в кастрюлю и кипятите в течение пяти минут.

В чистые банки положите укроп, хрен, чеснок, перец и огурчики и залейте горячим маринадом. Накройте крышками и кипятите в течение 10 минут.

Закрутите банки, переверните верх дном и накройте теплым полотенцем. Оставьте до полного охлаждения.