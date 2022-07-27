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Маринуємо огірки по-французьки за українським рецептом: один інгредієнт змінює все!

Ілюстративне фото: Як замаринувати смачно огірки (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Мариновані огірки по-французьки - новий рецепт, який може стати хітом, як колись огірки "чилі". Секретним інгредієнтом буде "французька" гірчиця.

Рецептом поділилася відома українська кулінарка-блогерка Лілія Цвіт.

Інгредієнти на 1 л банку:

  • огірки - 400 г
  • часник - 1-2 зуб.
  • лавровий листок - 1 шт.
  • перець чилі - 2 шматочки
  • перець духмяний - 0,5 ч. л
  • гірчиця "французька" - 1 ст. л.
  • сіль - 1 ст. л
  • цукор - 2 ст. л.
  • оцет - 2 ст. л

Покрокова інструкція

  1. Замочіть огірки в холодній воді на годину (більше не треба). Обріжте кінчики.
  2. Підготуйте банки - достатньо помити.
  3. В кожну банку додайте спеції: часник, лавровий листок, перець чилі, перець духмяний, гірчицю.
  4. Закладіть огірки. Зверху додайте сіль, цукор, оцет.
  5. Наповніть кожну банку кип'ятком і нещільно прикрийте кришками.
  6. Простерилізуйте в каструлі з водою (5 хвилин після закипання).
  7. Закатайте банку, обережно перекотіть, щоб вміст перемішався.
  8. Перевернуть банки, закутайте ковдрою на добу. Наші огірки готові!

Раніше ми писали, як приготувати баклажани в аджиці.

Також кулінарка розповіла, як приготувати огірки по-польськи.

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