ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Маринований гострий перець на зиму: готуємо за справжнім кавказьким рецептом!

Новость на русском →
Четвер 23 вересня 2021 14:00
Маринований гострий перець на зиму: готуємо за справжнім кавказьким рецептом! Фото: кулінар дав рецепт маринованого гострого перцю (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Кулінар Сергій Джуренко розповів, як замаринувати гострий перець в банках на зиму за справжнім кавказьким рецептом. Експерт запевняє, це дуже просто, недорого і швидко.

Про це Сергій розповів на своєму особистому сайті.

"Маринується перець нескладно. Важливо правильно підібрати зелень, маринад і правильно приварити перці", - запевняє кулінар.

Маринований гострий перець на зиму: готуємо за справжнім кавказьким рецептом!

Фото: Так виглядає готова закуска

Інгредієнти для заготовки на зиму:

  • Перець червоний гострий - 6-10 шт.
  • Зелень кінзи - 3 гілочки
  • Зелень кропу - 3 гілочки
  • Зелень м'яти (за бажанням) - 1 гілочка
  • Часник - 1 головка
  • Виноградний оцет - 100 мл
  • Сіль, caxap, коріандр горошком, гвоздика, перець чорний і запашний горошком, лавровий лист, спеції

Покрокове приготування страви

Візьміть ідеально дозрілі перці без домішки зелених і бурих прожилок. З зелених гілочок кінзи, м'яти, кропу треба обірвати всі листочки, видаливши жорсткі стебла (вони в маринаді не використовуються). Подрібнювати зелень не потрібно - залиште листочки цілими.

Часник розберіть на часточки, але не очищайте (часник теж замаринується і стане відмінною закускою).

Маринований гострий перець на зиму: готуємо за справжнім кавказьким рецептом!Маринований гострий перець на зиму: готуємо за справжнім кавказьким рецептом!Маринований гострий перець на зиму: готуємо за справжнім кавказьким рецептом!

Стручки перців вимийте і проткніть тонким ножем наскрізь, в місці плодоніжки, інакше при маринуванні всередині залишиться повітря. Складіть стручки в каструлю і залийте окропом. Витримайте під кришкою 5 хвилин, а потім злийте воду і ще раз залийте окропом. Так треба зробити 3-4 рази, щоб приварити перці, але не зварити.

Важливо, щоб стручки були м'якими, але, ні в якому разі, не розлізлися в кашу.

Можна також залити перці в керамічній каструлі холодною водою, поставити на вогонь і зварити після закипання 2-3 хвилини. Потім вимкнути вогонь і протримати під кришкою 15 хвилин.

Тим часом вимийте скляну банку відповідного розміру - треба щоб всі перці влізли в банку, і ще залишилося небагато місця для часнику, зелені і маринаду. Банку обов'язково залийте крутим окропом з чайника, хоча б на 5 хвилин. Або стерилізуйте будь-яким доступним способом.

У каструлю налийте 1,5 склянки холодної води, додайте туди:

  • 1 ч. л. солі
  • 2 ч. л. caxapa
  • 2 ч. л. коріандру горошком
  • 5-6 горошин чорного перцю
  • 2-3 горошини запашного перцю
  • 1-2 гвоздики
  • 2-3 лаврових листки
  • всі зубчики часнику
  • всю підготовлену зелень

Доведіть маринад до кипіння і влийте туди 100 мл виноградного оцту - з білого або червоного винограду. Кип'ятіть маринад 2-3 хв, потім зніміть каструлю з вогню і дайте постояти 15 хвилин.

Маринований гострий перець на зиму: готуємо за справжнім кавказьким рецептом!

У стерилізовану банку на саме дно викладіть з маринаду всю зелень і часник. Акуратно витягніть з каструлі зварені гострі перці, намагаючись не пошкодити їх, і покладіть в банку. Коли всі стручки укладені в банку, залийте маринад, намагаючись, щоб в банку потрапили всі горошини коріандру, чорного і запашного перцю, гвоздика.

Акуратно тупим кінцем вилки притисніть стручки перцю всередині банки, намагаючись, щоб вони залишилися цілими, і з них вийшло максимум повітря. Залийте банку киплячим маринадом під самий край горлечка, скільки влізе. Залишки маринаду можна вилити і відразу ж закупорити банку кришкою. Укутайте маринований гострий перець в банках теплим пледом і залиште до повного охолодження.

Маринований гострий перець на зиму: готуємо за справжнім кавказьким рецептом!Маринований гострий перець на зиму: готуємо за справжнім кавказьким рецептом!

Зберігати маринований гострий перець можна поза холодильником.

Раніше Сергій також розповів, як приготувати справжню кавказьку аджику, з гострим смаком.

Читайте РБК-Україна в Google News
рецепт
LITE
Свято 23 вересня: що категорично не можна робити в цей особливий день
Свято 23 вересня: що категорично не можна робити в цей особливий день