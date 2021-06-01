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Діти

Марина Порошенко запросила дітей українських захисників до Музею науки і привітала їх зі святом

Автор: RBC.UA

Голова постійної комісії Київради з питань охорони здоров’я та соціальної політики Марина Порошенко у Міжнародний День захисту дітей запросила школярів з родин учасників війни проти російської агресії до Музею науки Малої академії наук.

Про це йдеться на сайті "Євросолідарності".

"День захисту дітей є одним із найстарших міжнародних свят. Його започаткували у 1949 після Другої світової війни на захист дітей, які залишилися без батьків або без даху над головою. На жаль, ці болісні проблеми залишаються актуальними і у сучасному світі, і діти, які постраждали від війни, потребують підтримки і уваги не тільки сьогодні, а і завжди", - говорить Марина Порошенко.

Вона нагадала, що вже 7 років Україна потерпає від збройної агресії з боку Російської Федерації.

"У нас з’явилися сучасні захисники, і нині зростають діти цих героїв. Саме тому ми сьогодні запросили відвідати Музей науки Малої академії наук, щоб весело провести час і отримати нові та цікаві знання", - додає Порошенко.

Можливо, комусь із них це допоможе визначитися з майбутньою професією або знайти нове захоплення, вважає голова комісії Київради.

"Ми повинні пам‘ятати, що нове покоління українців ми виховуємо саме сьогодні", - резюмує Порошенко.

Нагадаємо, сьогодні, в перший день літа, 1 червня, святкують Міжнародний день захисту дітей. Вперше це свято почали відзначати у 1950 році. А засноване воно було в листопаді 1949 року в Парижі рішенням конгресу Міжнародної демократичної федерації жінок.

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