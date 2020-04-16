Марина Порошенко передала у військовий госпіталь захисні костюми для лікарів та великодні паски

Марина Порошенко особисто передала у Головний клінічний військовий госпіталь 200 захисних костюмів для медпрацівників, куплених коштом Фонду Порошенка та компанії Roshen, а також дитячі малюнки та власноруч спечені великодні паски для поранених воїнів. Про це повідомляє сайт "Європейської солідарності".

"Костюми захисту будуть використовуватися нашими лікарями, які оглядають пацієнтів з підозрою на коронавірусну інфекцію. Ці засоби захисту будуть надані в тому числі у військових частин, де є медична служба. Пасхальні куличі - це також моральна психологічна допомога, яка допомагає нашим пацієнтам, які знаходяться на лікуванні, швидше одужати", - сказав начальник Національного військово-медичного клінічного центру госпіталю Анатолій Казимирчук.

Своєю чергою, Марина Порошенко заявила, що цього року в Україні Великдень буде проходити у дуже важких умовах, коли одночасно йде боротьба на два фронти.

"На Сході країни, де наші герої військовослужбовці захищають цілісність і незалежність України. Другий фронт - у лікарнях, де наші медики стоять на захисті здоров’я і життя українців", - зазначила дружина п'ятого президента.

Вона також підкреслила, що допомога лікарям - це не лише необхідне забезпечення медзакладів, а й дотримання відповідних рекомендацій щодо соціальної дистанції.

"Ми розуміємо, що не тільки допомога захисними засобами та обладнанням сьогодні потрібна для наших медиків. Це і соціальна дистанція. І ми, розуміючи це, передаємо сьогодні перед брамою Київського військового шпиталю наші великодні подарунки", - додала Марина Порошенко.

Марина Порошенко розповіла, що традиційно щороку випікає великодні паски за перевіреним серійним рецептом. А цього року до неї приєднались і доньки.