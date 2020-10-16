Марина Порошенко назвала особливі місця Києва

Фото: Марина Порошенко (eurosolidarity.org)

На думку Марини Порошенко, "місто стає дорогим лише у зв'язку з певними людьми чи подіями"

Дружина п'ятого президента Петра Порошенка Марина назвала особливі місця Києва. За її словами, Київ - не просто рідне місто, але й особливе місце, з яким у неї пов'язані найважливіші моменти життя.

"Київ для нашої сім'ї особливий, тому що тут ми познайомилися з моїм чоловіком, в цьому місті виросли наші діти, а тепер ростуть онуки, тут поховані наші батьки", - розповіла вона в інтерв'ю журналу "Наталі".

За словами Марини Порошенко, все своє свідоме життя вона прожила на Печерську, а в шкільні роки разом з друзями часто відвідувала територію Києво-Печерської лаври - піднімалися на дзвіницю, досліджували київські схили.

"На свята бігали до метро "Арсенальна", тому що туди приїжджала військова машина, з якої запускали святковий салют", - згадує колишня перша леді.

На думку Марини Порошенко, "місто стає дорогим лише у зв'язку з певними людьми чи подіями". Тому одним із найромантичніших місць столиці вона вважає Володимирську гірку.

"Ми часто гуляли там в юності з моїм майбутнім чоловіком [Петром Порошенком]. Там було наше останнє побачення перед тим, як він пішов в армію. Це був дуже хвилюючий момент, тому що ми були молоді, закохані, і розлука на два роки тоді для нас здавалася справжньою вічністю. Але ми витримали. Наша любов стало тільки сильніше. І ми разом вже 36 років!" – розповіла Марина Порошенко.

За її словами, з часом багато місць набувають особливого значення.

"Та, на жаль, не завжди через приємних подій. Разом з багатьма киянами під час Революції Гідності я була на Майдані Незалежності та Інститутській. І тепер кожен раз, коли проходиш по Інститутській або вздовж "Стіни пам'яті" Михайлівського Золотоверхого собору, відчуваєш особливу енергетику і, природно, замислюєшся над ціною людського життя, і над ціною незалежності всієї країни", - зазначила Марина Порошенко.