Боржемская честно призналась, почему не решается на новые отношения после развода с Узелковым

Почему звезда не решается на отношения после развода

Так, знаменитость отметила, что часто подписчики ошибочно приписывают ей романы, делая выводы из контента в соцсетях. Однако она подобные предположения опровергает и заявляет, что для нее строить с кем новые взаимоотношения - настоящий вызов.

Марина Боржемская (Фото: instagram.com/uzelkova.marina)

Сейчас, как говорит Боржемская, она сосредоточена на познании самой себя и достижении своих целей.

"Каждый мужчина, который появляется в моем Instagram, который со мной пьет кофе, или кто-то идет рядом, или с кем-то поужинала – все думают, что это он. Пока это не он, но для меня – это вызов позволить себе (отношения), и какая я буду в них. Это тоже определенное испытание, потому что я боюсь допускать те ошибки, которые я допускала", - объясняет Марина.

Марина Боржемская (Фото: instagram.com/uzelkova.marina)

"Впрочем, я почему-то уверена, что этого не буду делать, потому что я с собой уже договорилась. Я познакомилась с новой Мариной и что-то достала из того подросткового возраста с бесами в глазах и яростной жаждой жизни и приключений. То, что я приобрела за это время – уметь правильно отдавать и брать", - добавляет она.

Тем не менее, женщина не исключает, что рано или поздно решится на этот шаг, когда в ее жизнь придет нужный человек.

"Это достаточно сложно, потому что когда ты долгое время находишься сама, тебе становится комфортно. Ты привыкаешь. У тебя есть определенные обязанности перед собой, детьми, есть собственное пространство, время и график, в котором тебя все устраивает. Просто ты понимаешь, что когда придет твой человек, будешь подстраиваться", - говорит бывшая возлюбленная знаменитого боксера.

Марина Боржемская (Фото: instagram.com/uzelkova.marina)

Что известно о браке Боржемской с Узелковым

Напомним, в браке с Вячеславом Узелковым Боржемская была более 20 лет.

О расставании пара сообщила в 2021 году. Тогда женщина заявляла, что у них были абьюзивные отношения, а также, что они не могли прийти к согласию в вопросе воспитания детей.

Спортсмен подобные упреки в свой адрес отвергал.

В отношениях у экс-пары родилось двое детей: сын Роберт (2009) и дочь Оливия (2012), с которыми Узелкову пока не удается наладить гармоничное общение.

Марина Боржемская и Вячеслав Узелков (Фото: instagram.com/uzelkova.marina)

Будущая женитьба боксера

К слову, недавно боксер делился в сети, что собирается жениться во второй раз. Он обнародовал романтический кадр, на котором можно было увидеть руку его таинственной избранницы. Ее имя и личность мужчина пока держит в секрете.

Вячеслав Узелков снова женится (Фото: instagram.com/uzelkov_official)

Но когда звезда был в больнице из-за проблем со здоровьем весной (накануне своего 45-летия спортсмен отважился на серьезную операцию на сердце), то отмечал в постах, что нынешняя любимая все это время была рядом с ним.

Вячеслав Узелков перенес операцию на сердце (Фото: instagram.com/uzelkov_official)