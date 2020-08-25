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У відомої української телеведучої і її дітей - COVID-19: болить тіло і сверблять очі

Вівторок 25 серпня 2020 18:02
У відомої української телеведучої і її дітей - COVID-19: болить тіло і сверблять очі
Марічка Падалко (фото: facebook.com/marichka.padalko)
Автор: Роман Мирончук

Популярна телеведуча Марічка Падалко розповіла, як захворіла коронавірусом

Марічка Падалко разом зі своїми двома дітьми заразилася коронавірусом. Відома телеведуча детально розповіла про те, як вона захворіла і які у неї і її сім'ї були симптоми.

COVID-19 в сім'ю телеведучої приніс її син Михайло, який повернувся додому з футбольних зборів у Вінниці і поскаржився на біль в горлі. При цьому він багато спав, але спочатку батьки тривоги не били, оскільки він часто відсипається після тренувань. Про це Падалко написала на своїй сторінці у Facebook.

Тривожним дзвіночком стало те, що пізніше на "горло" поскаржилася і старша донька телеведучої - 11-річна Марія. Через кілька днів у неї з'явився сильний кашель і її повезли в найближчу клініку за містом.

Дівчинці діагностували абструктивний бронхіт і призначили інгаляції. При цьому за наполяганням мами дитині зробили ПЛР-тест. Незабаром у дівчинки температура різко підскочила до 40,3 градуса, а також посилився кашель.

Результати тесту показали, що у дитини коронавірус. Після цього сама телеведуча відчула симптоми захворювання. У неї піднялася температура до 37,4. Також почався кашель, і з'явилося відчуття "стороннього тупого предмета в грудях".

Але тест на COVID-19 не показав наявність захворювання. Виявилося, що Марічка просто не помітила, як захворіла коронавірусом, а його наслідки проявилися пізніше. Вона здала тест на антитіла, які виявляються після хвороби, і він виявився позитивним.

Марічка зазначила, що гостра фаза вже пройшла, але вона досі багато спить. Кашлю немає, але доводиться пити знеболювальне через м'язових болів, які не дають спати по ночах. Також вона розповіла, що досі болить все тіло і сверблять очі.

Телеведуча відзначила, що її син вже здоровий, а чоловік і молодша дочка не заразилися.

Нагадаємо, лікар-інфекціоніст розповів, на що потрібно звертати увагу при COVID-19 у дітей.

Раніше був названий несподіваний продукт, який може бути переносником коронавірусу.

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