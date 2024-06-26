Марафон для геймера. Топ-10 игр, которые можно пройти за один день

Inside

Inside - это атмосферная 2D-игра в жанре платформера с элементами головоломок, разработанная датской студией Playdead и выпущенная в 2016 году. Она является идейным наследником игры Limbo от той же студии, и обе игры известны своим мрачным визуальным стилем, гнетущей атмосферой и минималистичным повествованием.

В Inside вы управляете безымянным мальчиком, который пробирается через жуткий и опасный мир, полный загадок и опасностей. Цель его путешествия неясна, но по пути он столкнется со множеством испытаний, ему придется решать сложные головоломки и избегать жутких существ.

Основной геймплей Inside основан на решении головоломок и платформинге. Игрок должен использовать окружающую среду и способности мальчика, чтобы преодолевать препятствия, избегать врагов и продвигаться вперед.

Inside (фото: EssentiallySports)

SuperHot

SuperHot - это инди-игра в жанре шутера от первого лица, разработанная польской командой Superhot Team. Она была впервые выпущена в 2016 году и с тех пор получила множество наград и завоевала любовь игроков по всему миру.

SuperHot отличается от других шутеров своей уникальной механикой: время движется только тогда, когда вы двигаетесь. Это означает, что вы можете спокойно планировать свои действия, пока враги застыли на месте. Вы можете уворачиваться от пуль, бросать предметы в противников и даже ловить пули голыми руками, все это в замедленном темпе.

Сюжет SuperHot минималистичен, но интригует. Вы - главный герой, который участвует в симуляции, где вас атакуют враги. По мере прохождения игры вы будете постепенно узнавать больше о том, что происходит, и о том, кто стоит за этой симуляцией.

SuperHot (фото: Eurogamer)

Portal

Portal - это игра-головоломка от первого лица, разработанная компанией Valve Corporation и выпущенная в 2007 году.

Главная героиня игры, Челл, просыпается в Aperture Science - научно-исследовательском комплексе, который находится под землей. С помощью искусственного интеллекта по имени GLaDOS, Челл должна пройти серию испытательных камер, используя портальную пушку - устройство, которое позволяет создавать два портала между различными поверхностями.

По мере прохождения игры Челл узнает все больше о зловещих планах Aperture Science и GLaDOS.

Основной геймплей Portal основан на использовании портальной пушки. Игрок должен создавать порталы, чтобы перемещать предметы, решать головоломки и избегать опасностей. Головоломки в Portal становятся все более сложными по мере прохождения игры, требуя от игрока логического мышления, пространственного восприятия и ловкости.

Portal (фото: Google Play)

Superliminal

Superliminal - это сюрреалистичная игра-головоломка от первого лица, разработанная компанией Pillow Castle и выпущенная в 2019 году.

В Superliminal игроки исследуют странный и деформированный мир, где предметы могут быть больше или меньше, чем кажутся на первый взгляд. Используя игровые перспективы и оптические иллюзии, игроки должны решать головоломки, чтобы продвигаться по игре.

Головоломки в Superliminal часто бывают нестандартными и требуют от игроков креативного подхода к мышлению.

Superliminal (фото: EssentiallySports)

Mirror's Edge

Mirror's Edge - это игра в жанре action-adventure, разработанная студией DICE и выпущенная компанией Electronic Arts в 2008 году.

В антиутопическом будущем мегаполисы контролируются корпорацией "Пирамида", которая использует информацию как инструмент контроля. Главная героиня игры, Фейт, - курьер, который доставляет сообщения, минуя цензуру "Пирамиды". Однажды ее сестра исчезает, и Фейт отправляется в опасное путешествие, чтобы найти ее и раскрыть правду о "Пирамиде".

Mirror's Edge отличается своим паркуром от первого лица. Игроки управляют Фейт, которая должна использовать свои акробатические навыки, чтобы перемещаться по городу, избегая врагов и препятствий. В игре также есть элементы стрельбы, но акцент сделан на паркуре и решении головоломок.

Mirror's Edge (фото: EssentiallySports)

Brothers: A Tale of Two Sons

Это приключенческая игра-головоломка, разработанная Starbreeze Studios и выпущенная 505 Games в 2013 году.

Игра рассказывает историю двух братьев, которые отправляются в опасное путешествие, чтобы найти Воду Жизни для спасения своей больной мамы. Старший брат, Сэм, сильный и решительный. Младший брат, Коннор, ловкий и хитрый. Вместе они должны использовать свои уникальные способности, чтобы преодолеть препятствия, решить головоломки и сразиться с врагами.

Brothers: A Tale of Two Sons - это игра, в которой управлять нужно двумя персонажами одновременно. Игроки переключаются между Сэмом и Коннором, используя их различные навыки для решения головоломок и продвижения по игровому миру.

Игра содержит как элементы платформера, так и решения головоломок, многие из которых требуют слаженной работы обоих братьев.

Brothers: A Tale of Two Sons (фото: EssentiallySports)

Cocoon

Это приключенческая игра-головоломка, разработанная шведской студией Geometric Interactive и выпущенная компанией Annapurna Interactive в 2023 году.

В Cocoon вы управляете жуком, который путешествует по сферическим мирам, решая головоломки и разгадывая тайны вселенной. Жук обладает уникальной способностью: он может перепрыгивать из одного мира в другой, перенося с собой предметы и меняя законы физики.

По мере прохождения игры вы будете узнавать больше о происхождении жука, о загадочных сферах и о том, кто их создал.

Основной геймплей Cocoon основан на решении головоломок. Вам нужно будет использовать различные предметы и способности жука, чтобы преодолевать препятствия, открывать новые пути и продвигаться по игре.

Головоломки в Cocoon бывают разных типов: от простых пространственных головоломок до сложных задач, требующих логического мышления и смекалки.

Cocoon (фото: EssentiallySports)

Carrion

Carrion - это инди-игра в жанре хоррор-платформер, разработанная польской студией Phobia Game Studio и выпущенная компанией Devolver Digital в 2020 году.

В Carrion вы играете за аморфное существо, созданное в секретной лаборатории. Ваша цель - пробраться через уровни лаборатории, пожирая людей и уничтожая все на своем пути. Постепенно вы будете расти и развиваться, обретая новые способности и узнавая правду о своем происхождении и о тех, кто вас создал.

Carrion отличается уникальным геймплеем, где вы управляете аморфным существом. Вы можете протягивать свои щупальца, чтобы хватать и пожирать врагов, решать головоломки и прокладывать себе путь через уровни.

Игра также содержит элементы стелса, позволяя вам подкрадываться к врагам и убивать их бесшумно.

Carrion (фото: EssentiallySports)

Little Nightmares and Little Nightmares 2

Это две игры в жанре платформера с элементами survival horror, разработанные шведской студией Tarsier Studios и выпущенные компанией Bandai Namco Entertainment.

Сюжет первой части заключается в том, что главная героиня, Шестая, просыпается в Maw - огромном подводном судне, населенном уродливыми и враждебными существами. Ее цель - выбраться из Maw, избегая опасностей и разгадывая тайны этого странного места.

Во второй части Моно, мальчик в плаще с бумажным пакетом на голове, просыпается в Темном лесу. Вскоре он встречает Шестую, и они вместе отправляются в путешествие по разоренному миру, населенному опасными существами. Цель Моно - найти Источник сигнала и остановить его трансляцию.

Игры обеих частей основаны на исследовании и решении головоломок. Игроку необходимо использовать окружающие предметы и свою смекалку, чтобы пробраться мимо врагов и преодолеть препятствия.

Также в играх нет боевой системы. Вам придется прятаться от врагов или убегать от них, используя свою ловкость и смекалку.

Little Nightmares и Little Nightmares 2 отличаются своей мрачной атмосферой. Игры наполнены саспенсом и чувством безысходности, что делает их по-настоящему увлекательными.

Little Nightmares 2 (фото: EssentiallySports)

Resident Evil 3

Resident Evil 3 Remake - это ремейк игры 1999 года, разработанный и выпущенный компанией Capcom в 2020 году. Игра является продолжением Resident Evil 2 Remake и частью серии "survival horror" Resident Evil.

Сюжет Resident Evil 3 Remake повторяет события оригинальной игры: Джилл Валентайн пытается покинуть Раккун-Сити, охваченный эпидемией Т-вируса, но ей мешает Немезис - биооружие, созданное "Амбреллой".

Resident Evil 3 Remake сохраняет элементы survival horror, но с акцентом на action. Игроку предстоит сражаться с врагами, решать головоломки и искать предметы, чтобы выжить. Уникальная механика преследования Немезисом из оригинала сохранена, но она стала более динамичной и напряженной.

Немезис теперь может преследовать Джилл по всему городу, внезапно появляться и атаковать.

Игра отличается современной графикой и звуком. Мрачные декорации Раккун-Сити воссозданы с удивительной деталью, а реалистичные звуковые эффекты создают атмосферу саспенса и ужаса.

Resident Evil 3 (фото: EssentiallySports)