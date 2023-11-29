"Манипулирует людьми и затем выбрасывает". Известный психолог разбивает семьи украинцев: детали скандала

Нарушение этики и затягивание в персональные отношения: какие претензии психолога

Юлия Чехленко долгое время имела некоторые проблемы со здоровьем. В частности, у нее начала отказывать рука. Заметив такой тревожный симптом, она обращалась ко многим врачам. Обследование не выявило органических патологий, и врачи сказали, что речь идет скорее всего о психологических проблемах. Так она пришла к тому, чтобы обратиться к психологу и проработать проблемные вопросы.

"Врачи сказали мне, что проблема заключается именно в психологическом состоянии. Я обратилась сначала к одному специалисту, убравшему проблему, но захотевшему пойти в терапии дальше, ведь имела проблемы с родителями и с мужем. Однажды на Facebook увидела рекламу: "если ты не чувствуешь себя счастливой, у тебя есть желания, которые ты не можешь их реализовать, приходи к нам на курс НЛП-практик". Это была реклама курса от психологи Анны Принц", - вспоминает женщина.

После оформления заявки она прошла НЛП-практику, продолжавшуюся 8 месяцев: занятие ежемесячно два дня с 8 утра до 7 вечера. Сначала все шло хорошо. Юлия слышала, что Анна Принц – провокативный тренер, позволяющая себе чуть больше, чем другие специалисты, но каких-то особенностей сначала заметно не было. Однако на курсе второго тренера, Анна, собирала информацию о клиентах, Юлия заметила, что та собрала о ней все, что можно знать.

"Далее я принимала участие уже в другом тренинге, мы на 18 дней поехали в Хорватию. Перед этим на такой же тренинг ездил мой муж. Каждый из нас заплатил за участие в тренинге по 2500 евро.

И в Хорватии Анна Принц сказала ему: "я сделаю все, чтобы Юля не была с тобой". И когда уже я приехала на тренинг, в тот же вечер Анна провела индивидуальное занятие прямо при всех остальных присутствующих и говорила: "Тебе с твоим мужчиной нужно развестись". Ни один психолог ни в коем случае не должен так себя вести", - замечает женщина.

Фото: Анна Принц и ее команда проводили тренинги в Украине и за рубежом (предоставлено РБК-Украина)

Через 10 дней спустя у самой Юлии завязались отношения со вторым тренером, которая тоже принимала участие в психологических сессиях - Анной Йовович.

"На самом деле это недопустимо. Во взаимодействии психолога и клиента даже дружеских отношений не может быть. А здесь - отношения с тренером и клиентом, которому проводят терапию. Потом мы начали жить вместе. Я была на тренингах и видела, как она разговаривает с людьми, как люди буквально теряют друг друга.Оказалось, что я сама попала в абьюзивные отношения. Впоследствии она мне изменила и ушла к другой девушке, которую также нашла на таком другом тренинге. У этой девушки двое детей, и ее, как и меня, тренер вытащила из привычных родственных отношений с мужем".

Далее Юлия видела тот же паттерн поведения психологов с другими клиентами, которых затягивали в персональные отношения. С Юлей связалась девушка, которая была с ней в отношениях до нее.

"Рассказала, что у них происходило то же самое: Аня резала себе вены, угрожала выброситься из окна. Девушка находилась с ней в созависимых отношениях: она ушла к Анне Йовович от мужа и двух детишек. Мне также точно известно, что сама Анна Принц также начала отношения с мужчиной, который проходил у нее терапию на Шри-Ланке. Это категорически недопустимо для психолога", – говорит Юлия.

Фото: Юлия Чехленко с Анной Йовович (предоставлено РБК-Украина)

Главная проблема, говорит Юлия, в превышении Анной Принц своих профессиональных обязанностей.

"Она не только делает людей несчастными. Она их использует и потом выбрасывает. Вот для меня самое страшное", - говорит она.

Сама Юлия вышла из этой истории в очень плохом психологическом состоянии и сейчас занимается со специалистом, помогающим преодолеть травму.

"Проблема также в том, что после подобных случаев многие пострадавшие клиенты разочаровываются в психологии в целом. Люди очень травмированы, у кого вообще сломана жизнь, и они не хотят обращаться к специалистам, хотя имеет место такая огромная проблема", - обращает внимание Юлия.

Что известно об Анне Принц

На своей странице в LinkedIn Анна Принц описывает себя как психолог, провокационный терапевт, тренер НЛП трижды сертифицированный на международном уровне. В прошлом - тренер по фехтованию. На сайте, посвященном деятельности психолога, пишут, что Анна Принц имеет за плечами более 15 лет тренерской деятельности и опыта практической психологии.

Основной акцент - на работе с методом НЛП, разработанным в 1970-х годах американцами Джоном Гриндером и Ричардом Бендлером. Впоследствии методика получила много критики из-за своей псевдонаучности и недоказанной эффективности. НЛП также считают неэтическим методом из-за того, что в нем широко используются манипуляции - психологическое влияние, в результате которого у собеседника возникают определенные установки, цели и мотивы, отличные от имевшихся до этого. Взаимодействие с терапевтом и клиентом иногда может шокировать и иметь непредсказуемые последствия для психологического состояния человека.

На одном из сайтов говорится, что Анна Принц является членом Украинского союза психотерапевтов. По просьбе РБК-Украина (проект Styler) в этом союзе уточнили, что такой фамилии среди членов организации нет. В то же время объяснили: каждый год участники платят членские взносы и принимают участие в мероприятиях союза. Если человек выпадает из процесса на три года, его исключают из союза. По идее, Анна Принц имела членство в организации раньше, а впоследствии оно могло прекратиться.

"Когда я расходилась с мужем, оказалось, что об этой истории узнали все наши знакомые по курсу"

Харьковчанка Ярослава интересуется разными направлениями психотерапии, в частности телесноориентированной. Проходила разные виды обучения по психологии и раньше. Ей особенно интересен был метод НЛП. Ярослава нашла в интернете информацию об Анне Принце, посмотрела несколько ее видео и поехала на первую степень обучения. Когда проходил курс, ей не понравились некоторые агрессивные провокативные методы. Но женщина говорит, что в психотерапии в некоторых случаях такое случается, когда какую-то проблему нужно решить быстро.

"Когда уехала на вторую степень, то уже заметила много неприятных кричащих нарушений этики психолога. Имело место полное нарушение конфиденциальности: все истории клиентов были рассказаны, пересказаны, всех их подробно обсуждали. Полностью с указанием имен. С моей подругой был неприятный случай: обсуждали ее мужчину, который до нее был на тренинге. Рассказывали в деталях всю персональную историю. Также были разные другие подколки в мой адрес", - жалуется женщина.

Также во время тренингов имела место история обесценивания.

"Я сама психолог, я знаю, какие могут быть провокативные методы, но они все равно должны оставаться в рамках приличия, тактичности. А здесь - очевидное превышение. Ведь на курсе очень жестко проходились по тяжелым и болезненным моментам. Когда я расходилась с мужем, оказалось, что об этой истории узнали все наши знакомые по курсу. Но ни, я ни мой муж, не говорили об этом никому ни слова. Муж заверил, что раскрыл эту информацию только Анне Принц. Оказалось, что она делилась этим в рамках курса" , – вспоминает она.

Фото: Ярослава на выездном тренинге (предоставлено РБК-Украина)

Аналогичные истории Ярослава слышала и о предыдущих участниках.

"Истории рассказывали не завуалированно. Это мне было больше похоже на балаган, а не на психологический тренинг. Или базар, где продают картофель и заодно общаются. Но точно не на квалифицированные курсы для психологов, где повышают квалификацию. Считаю это суровым нарушением этики", - добавляет она.

Кроме того, Ярославе говорили на тренингах, что ее дипломы психолога ничего не значат. Хотя у ее помощницы, Анны Йовович, диплома психолога тоже нет.

"Во-первых, в такой работе должны быть границы. Во-вторых, должны быть определенные ценности. А позиция обесценения в терапии недопустима. Психолог - это поддерживающая профессия, он должен быть за одно с клиентом, должен строить поведение в рамках помощи. А я выходила из занятия и чувствовала себя, что я вообще никто и зовут меня никак. Также это категорически недопустимо - заводить романтические отношения с участниками группы. Особенно в моменты, когда человек уязвим и открывает душу. Это манипулятивные методики", – говорит она.

Еще одна клиентка Анны Принц, Наталья Славинская, думала о походе к психологу из-за родственных проблем с мужем: дело дошло до развода. Как и предыдущие клиенты, услуги Анны Принц она нашла из-за рекламы в соцсетях. Сначала она взяла одну индивидуальную сессию онлайн, а затем решила пойти на групповые курсы на мастерский курс, дававший выпускникам возможность самому проводить НЛП-практики.

Во время курса, проходившего в другой стране, Наталья была поражена манипулятивными методами, которые использовались на занятия.

"Мы сидели на берегу моря, и Анне нужно было вывести участников на эмоции. Мне при других людях раскрыться тяжело. И тут Анна Принц заявила, что я в этой жизни никто, что я ничего не добилась, что я себя всем мужчинам предлагаю, а меня никто не хочет. Я заплакала, подошла и спросила, зачем она такое говорит. Получила ответ от помощницы Анны: "Зачем ты воспринимаешь это близко к сердцу, в этом ничего такого нет, она просто пытается тебя вывести из этого тревожного состояния", - – рассказывает собеседница.

Во время подобных занятий, во-первых, специалисты должны соблюдать конфиденциальность.

Фото: На занятиях имело место разглашение персональных данных клиентов, говорят участники тренингов (предоставлено РБК-Украина)

"Анна много рассказывала об участниках предыдущих групп буквально все. Кто с кем спал, кто как выглядит. Это было очень неприятно, особенно понимая, что если о предыдущих участниках так рассказывают, то и о тебе тоже могут рассказывать на следующем курсе. Я бы не рекомендовала ходить к такому специалисту. Когда вам предлагают "таблетку" от решения проблем, да еще и унижают. Если брать мой опыт, то моя личная проблема решилась, но мне было крайне некомфортно. Если бы вернуть время назад, то уверена, что я бы к ней точно не обращалась бы и не тратила бы деньги", - говорит женщина.

Представителям Анны Принц РБК-Украина (проект Styler) передало следующие вопросы:

1. Имеет ли место во время групповых занятий разглашение персональных данных клиентов? Когда разбираете ситуаций, вспоминаете ли имена клиентов, и если да, то с какой целью?

2. Имели ли вы или ваша помощница персональные романтические отношения с кем-то из клиентов?

3. Ряд клиентов жалуются на персональные образы и подколки со стороны тренера на занятиях, тогда как психотерапевт должен не обострять проблемы, а быть нацелен на ее решение. Общались ли вы с кем-либо из клиентов в оскорбляющей их манере?

Также мы попросили посмотреть копии дипломов, подтверждающих профессиональный опыт Анны. На один из этих вопросов ответа получено не было. Последующие попытки связаться с психологиней остаться без ответа.