Манипулятивная свекровь: 10 способов, как защититься от нее

Свекровь-манипулятор может влиять на вашу жизнь многими способами. Она может пытаться контролировать ваши действия, выбор вашего мужчины или даже пытаться настроить его против вас.

Поймите ее мотивы

Каким бы сложным это ни казалось, если вы хотите изменить ситуацию, вам нужно понять, почему свекровь ведет себя именно так.

Понимание - это не оправдание ее поведения. Однако оно может дать вам ясность и помочь управлять вашими действиями.

Избегайте триггеров

Хотя это не всегда будет возможно, старайтесь распознавать и избегать возможных триггеров. Становится ли ей особенно тяжело перед праздниками? К каким темам она чувствительна?

Узнайте, что может заставить ее превратиться в монстра-свекровь, обходить триггерные темы и, если это невозможно, подготовьте план побега от нее.

Отстранитесь от ее комментариев

С манипуляторной свекровью все происходит так же, как и с любой другой. Ее слова ничего не говорят о вас, но все говорят о ней.

Когда вы увидите в ее словах отражение ее самой, вам будет легче управлять своей эмоциональной реакцией.

Никогда не начинайте ссору, но будьте готовы стоять на своем

Не начинайте конфликт - но если она ведет себя пренебрежительно или высокомерно, будьте готовы отстаивать свою позицию. Вы можете сказать, что понимаете ее советы и намеки, но предпочитаете поступить иначе.

Держитесь своего, но не объясняйте слишком много, чтобы не давать ей больше поводов придраться к вам.

Обозначьте свои границы и соблюдайте их

Что разрешено в вашем доме? Может ли она заходить в комнату без стука? Может ли она учить ваших детей иначе, чем вы разрешаете? Или может ли она приходить без предупреждения?

Озвучьте ваши пределы и следуйте им. Однако на этом этапе вам, вероятно, придется обсудить и согласовать их с вашим мужем, чтобы вы могли придерживаться их вместе.

Привлекайте своего партнера

Это не означает, что вы должны звонить ему всякий раз, когда между вами и его матерью возникают проблемы.

Возможно, вам придется справиться с некоторыми ссорами со свекровью-манипулятором самостоятельно, поскольку он еще не готов воспринимать ее так же, как вы.

Используйте поэтапный подход, чтобы открыть ему глаза и получить его помощь. Но если вы не хотите быть плохим человеком в его глазах, лучше говорить о своих потребностях, а не о его поступках.

Попытайтесь поразмышлять о том, что вы испытываете от действий свекрови, не навешивая ярлыков на нее или ее поступки.

Сделайте перерыв в общении

Она ваша свекровь, а не мать. Однако даже будь она вашей матерью, вам время от времени необходимо было бы дистанцироваться друг от друга.

Потому позвольте своему мужу продолжать посещать ее, когда он хочет, но также позвольте себе не присоединяться к нему так часто.

Сосредоточьтесь на построении отношений с вашим мужем

Одна из причин, почему свекровь хочет вас уничтожить, состоит в ее стремлении оставаться главным приоритетом в жизни вашего супруга. Каждый раз, когда вы боретесь с ней, вы забываете о нем и ваших отношениях. Сосредоточьтесь на построении супружеской связи и вашем удовлетворении.

Если вам нужно выговориться, это можно делать с подругами или терапевтом, но ваши отношения лучше держать как можно дальше от свекровиной токсичности.

Откажитесь от необходимости угодить

Сначала вы, возможно, пытались делать все идеально, чтобы наконец-то получить ее принятие. К сожалению, этого так и не произошло, и теперь вы думаете, что вы сделали не так.

Пока вы хотите получить ее одобрение, она будет иметь над вами преимущество. Если говорить метафорой о кнуте и прянике, ее похвала работает как пряник.

Работайте над своей уверенностью

Чем больше вы верите в себя, тем меньше она может вас сломить. Какие замечания провоцируют вас больше всего?

Используйте их как инсайты, которые могут сигнализировать о том, над чем вы можете поработать и усовершенствовать - и больше ее слова не смогут вас цеплять.