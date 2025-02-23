Маникюр Дженнифер Лопес - самый большой тренд весны 2025: как он выглядит

Популярная американская певица и актриса Дженнифер Лопес известна своим безупречным стилем, и ее маникюр не исключение. Если вы еще в поисках стильной идеи для весеннего нейл-арта, предлагаем посмотреть, какой дизайн выбрала звезда для поездки в Дубай.
РБК-Украина (проект Styler) решило подробнее рассказать о дизайне с хрустальными бабочками.
На днях известная певица появилась в Дубае в брючном костюме от всемирно известного бренда Saint Laurent. Она выбрала пиджак в стиле оверсайз и брюки самого трендового оттенка 2025 года - темно-коричневого. Образ Лопес дополнила черной шелковой блузкой, солнцезащитными очками и миниатюрным клатчем.
Также многие обратили на необычный маникюр селебрити. Вместо однотонного дизайна, она выбрала сложный маникюр с рисунками и кристаллами Swarovski.
Мастер маникюра актрисы Том Бачик назвал этот необычный дизайн "Поцелуи бабочек". Так, Лопес предпочитает форму ногтей "балерина".
Дженнифер Лопес (фото: instagram.com/jlo)
Для создания дизайна с хрустальными бабочками на ногтях необходимо сначала нанести базовый слой, а также светло-фиолетовый оттенок с шиммерными блестками. На некоторых ногтях рисуем французские кончики с помощью черного гель-лака, а на других - бабочек. Также следует украсить один или два ногтя кристаллами разной формы и размеров.
Дженнифер Лопес (фото: instagram.com/jlo)
Хрустальные элементы, такие как стразы или камни, добавляют блеска и роскоши, при этом бабочки создают нежный и воздушный эффект. Это делает маникюр подходящим как для торжественных мероприятий, так и для повседневных образов, когда хочется добавить яркости.
Бабочки символизируют трансформацию, свободу и красоту, что делает этот маникюр особенно привлекательным для тех, кто хочет подчеркнуть свою индивидуальность и женственность.
Маникюр с бабочками идеально вписывается в весеннюю атмосферу, когда природа пробуждается и хочется носить что-то легкое, яркое и вдохновляющее.
Маникюр Дженнифер Лопес (фото: instagram.com/tombachik)
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Для написания материала были использованы такие источники: издание о моде и красоте Byrdie, страницы в Instagram Дженнифер Лопес и Тома Бачика.