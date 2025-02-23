Маникюр Дженнифер Лопес - самый большой тренд весны 2025: как он выглядит

На днях известная певица появилась в Дубае в брючном костюме от всемирно известного бренда Saint Laurent. Она выбрала пиджак в стиле оверсайз и брюки самого трендового оттенка 2025 года - темно-коричневого. Образ Лопес дополнила черной шелковой блузкой, солнцезащитными очками и миниатюрным клатчем.

Также многие обратили на необычный маникюр селебрити. Вместо однотонного дизайна, она выбрала сложный маникюр с рисунками и кристаллами Swarovski.

Мастер маникюра актрисы Том Бачик назвал этот необычный дизайн "Поцелуи бабочек". Так, Лопес предпочитает форму ногтей "балерина".



Дженнифер Лопес (фото: instagram.com/jlo)

Для создания дизайна с хрустальными бабочками на ногтях необходимо сначала нанести базовый слой, а также светло-фиолетовый оттенок с шиммерными блестками. На некоторых ногтях рисуем французские кончики с помощью черного гель-лака, а на других - бабочек. Также следует украсить один или два ногтя кристаллами разной формы и размеров.



Дженнифер Лопес (фото: instagram.com/jlo)

Почему стоит выбрать маникюр с хрустальными бабочками весной 2025

Изысканность и блеск

Хрустальные элементы, такие как стразы или камни, добавляют блеска и роскоши, при этом бабочки создают нежный и воздушный эффект. Это делает маникюр подходящим как для торжественных мероприятий, так и для повседневных образов, когда хочется добавить яркости.

Романтичный и символичный дизайн

Бабочки символизируют трансформацию, свободу и красоту, что делает этот маникюр особенно привлекательным для тех, кто хочет подчеркнуть свою индивидуальность и женственность.

Идеальный выбор для весны

Маникюр с бабочками идеально вписывается в весеннюю атмосферу, когда природа пробуждается и хочется носить что-то легкое, яркое и вдохновляющее.



Маникюр Дженнифер Лопес (фото: instagram.com/tombachik)