"Мама, я попробовал пиццу, а теперь - на передовой". Почему кубинцы воюют за Россию в Украине

Почему кубинцы воюют за РФ

Недавно одна из ведущих телерадиокомпаний мира CNN рассказала, что на протяжении последних месяцев сотни кубинцев втихую покинули остров, чтобы воевать за РФ в войне с Украиной.

Люди "покупаются" на обещания теневых онлайн-вербовщиков по поводу больших заработков и получения российского гражданства.

Так случилось и с жителем города Санта-Клара. Его мать рассказала, что в июле парень уехал в РФ и уже вскоре очутился на передовой.

"Мой сын зарабатывал около 2 000 песо в месяц (около 3 073 грн, - Ред.), работая на случайных работах… Сейчас за это не купишь и коробку яиц. Он просто хотел сделать нашу жизнь лучше", - призналась женщина.

В то же время, она подчеркнула, что боится российских репрессий и попросила журналистов не указывать в публикации никаких настоящих имен.

Как "наемников" вербуют

Сын женщины (назовем его Мигелем) в поисках работы отреагировал на сообщение в Facebook о поиске кубинцев для работы поварами и строителями в РФ.

После этого с ним на контакт через WhatsApp вышли две женщины.

По словам матери парня, одна из женщин разговаривала на испанском с российским акцентом, а другая женщина "явно была кубинкой".

Через неделю Мигель подписал контракт на ремонт инфраструктуры, поврежденной во время войны, и женщины отправили ему билет на самолет из Варадеро в Москву (это была его первая поездка за пределы острова).

Впоследствии парень рассказал, что в самолете видел десятки других молодых мужчин призывного возраста, завербованных (включая двух его дальних двоюродных братьев).

Первые впечатления и суровая реальность

После отъезда Мигеля сначала казалось, что все хорошо. Он отправлял домой деньги, которых хватало на такую "роскошь" как мясо и кофе.

Парень также делился с мамой фотографиями вожделенных "вкусов" - ему повезло отведать пиццу и мороженое.

"Они откармливали его для убоя", - призналась впоследствии его мать.

Она рассказала, что в следующий раз, когда они общались по видеосвязи, Мигель был выбрит и одет в русскую военную форму. Он рассказал, что едет на фронт, но попросил родных не беспокоиться. Парень даже связал маму со своим командиром (также кубинцем), который пообещал, что позаботится о ее сыне.

Однако уже скоро Мигель сказал матери, что хочет вернуться домой.

"Он увидел то, что можно увидеть на войне… Он сказал, что видел раненых. Что в больницу люди поступали без рук и ног. Он не привык видеть", - рассказала женщина.

Она добавила, что Мигель жаловался на болезни во избежание участия в боевых действиях, но его российские офицеры не приняли его оправданий.

В последний раз, когда Мигель разговаривал со своей мамой в сентябре, он сказал, что российские офицеры отобрали его телефон в наказание и что ему пришлось подкупить одного из них, чтобы ей позвонить.

"Он сказал: "Мама, я на передовой в Украине". Он там, где опасно… Они там, чтобы прикрывать российские войска. Они - пушечное мясо", - подытожила женщина.

Реакция властей

В начале сентября текущего года МИД Кубы сообщил, что власти страны работают над "нейтрализацией и ликвидацией" сети торговли людьми, которой руководили из России.

Целью организации было вовлечение кубинских граждан, проживающих как в РФ, так и на Кубе, в состав Вооруженных сил, "участвующих в военных операциях" в Украине.

В заявлении МИД отмечалось, что "Куба не является частью военного конфликта в Украине". Чиновники добавили, что решительно будут действовать против тех, кто участвует в "любой форме торговли людьми с целью вербовки или наемства", чтобы граждане Кубы не использовали оружие против любой страны.

В то же время, посол Кубы в РФ Хулио Антонио Гармендия Пенья заявил, что Куба - не против легального участия своих граждан на стороне россиян в войне страны-агрессора с Украиной.

"Мы не имеем ничего против кубинцев, которые хотят просто подписать контракт и легально участвовать с российской армией в этой "сделке". Но мы против нелегальности и операций, не имеющих ничего общего с легальным полем", - подчеркнул дипломат.

Он отметил, что конкретно в этой ситуации речь идет о "мошенниках и бандитах", которые "хотят положить деньги в свой карман и заниматься нелегальной деятельностью".

Официальные отношения с Украиной

Республика Куба – островное государство в Латинской Америке (регион Вест-Индии) в акватории Карибского моря. Расположена на островах Куба, Исла-де-ла-Хувентуда и близлежащих малых островах. Является одной из самых бедных стран Западного полушария.

В 1959 году в результате Кубинской революции она стала социалистической страной, где был установлен коммунистический режим Фиделя Кастро. До 1991 года Куба выступала противником США и союзником СССР в "холодной войне".

6 декабря 1991 Куба одной из первых среди стран Латинской Америки признала независимость Украины. Протокол об установлении дипломатических отношений был подписан 12 марта 1992 в Киеве.

В 1990-х годах наиболее известным аспектом связей между странами было оздоровление на Кубе детей, пострадавших от чернобыльской катастрофы.

Но в марте 2014-го Куба проголосовала против Резолюции Генассамблеи ООН о поддержке территориальной целостности Украины. То есть, де-факто она поддержала аннексию Крыма РФ.

В 2019 году Национальная ассамблея народных властей Кубы (ее парламент) впервые с 1976 года избрала президента страны. Им стал Мигель Диас-Канель (первый человек во главе республики не из семьи Кастро).

В настоящее время Куба находится под санкциями США и живет благодаря поставкам продовольствия, нефти, оборудования и финансовым вливаниям из других стран. Поэтому Гавана поддерживает связи с Россией и Китаем и позволяет строить на своей территории шпионские объекты (в обмен на многомиллиардные субсидии и кредиты).