"Маме говорят - рожайте дома, а у нас нет ничего": история 15-летней Виктории вошла в музей "Голоса Мирных"

24 февраля 2022 года семья очнулась от громкого звука. Улица была в дыму, исчезла любая связь. Соседи говорили, что уехать уже невозможно.

"Маме говорят - рожайте дома, а у нас нет ничего, даже воды. Потом знакомые сказали, что есть 5 минут, чтобы уехать. Я взяла только одни джинсы, футболку и телефон", - рассказывает Виктория Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова .

Эту дорогу Виктория запомнит навсегда: вражеская техника, разбитые машины, другие ужасы… Девочка очень переживала за своих брата и сестру, но больше всего боялась за маму, которой становилось все труднее.

"Потом мы увидели наших военных. От них узнали, что нам очень повезло, и мы первые и последние выехавшие из Циркунов", - вспоминает Виктория.

Через несколько дней семья Виктории добралась до Полтавы. Там и родился четвёртый ребенок в этой семье.

История Виктории - по ссылке.

Около 5 тысяч детей, пострадавших от войны, получили отдых, оздоровление и психологическую помощь в детском лагере на Закарпатье в рамках проекта "Мирный отдых детям Украины".

Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова, собравший уже более 120 тысяч историй украинцев о войне. Расскажите свою на портале музея или на бесплатной горячей линии 0 (800) 509 001.