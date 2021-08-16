Мама Віки Панченко - однієї з найрозумніших школярок світу: "ми ніколи нічого не нав'язували, але і лінуватися не дозволяли"

Цікаво, що в нашій державі перемога Вікторії набула меншого розголосу, аніж закордоном… Чому - питання риторичне…

Окрім нагороди Віка отримала стипендію на навчання у престижному американському вузі. Але навчання після 11 класу вона все одно планує продовжувати в Україні.

Ім'я школярки з Нової Каховки Вікторії Панченко нещодавно прогриміло на увесь світ! Це сталося після того, як дівчина виборола медаль Всесвітньої Олімпіади геніїв, яка пройшла у США, випередивши 5266 учасників з 85 країн світу!

Ми поспілкувалися з мамою однієї з найрозумніших дівчат світу - Оленою Панченко. Вона розповіла, чому молодша донька після грандіозного успіху проміняла американський виш на український, а також поділилася секретом того, як виховати дітей-геніїв (адже старша донька сім'ї Панченків Вероніка теж неодноразова переможниця різноманітних наукових олімпіад).

Чому Вікторія планує продовжувати навчання в Україні, а не у США

Вікторія виграла відновлювальну стипендію на навчання в Рочестерському технологічному інституті (приватний дослідницький університет у Нью-Йорку - ред.) в розмірі 15 тисяч доларів на рік. А навчання коштує 70 тисяч на рік. Ось і відповідь.

Віка буде подаватись в різні вузи за програмою повного фінансування. Ця перемога - додає балів при вступі в будь-який заклад Америки. Але шанси невеликі.

Юний геній Вікторія Панченко (скриншот з відео)

Чому саме НУБіП

Національний університет біоресурсів і природокористування України обрала її старша сестра Вероніка. Ми дуже задоволені її навчанням там як батьки, і Вероніці також дуже подобається. Вона навчається на факультеті харчових технологій. В даний момент проходить навчальну практику в Німеччині.

Віка мріяла про спеціальність близьку до медичної. В НУБіП з'явилась саме така - "Громадське здоров'я", освітня програма - нутріціологія. Ми вже розмовляли з деканом, знайомились з навчальним планом і залишились дуже задоволені тим, що це саме та спеціальність, та ще й в гарному виші.

Якщо не вийде навчатися за кордоном з першого курсу, НУБіП - гарна альтернатива, а далі - є різні програми на кшталт Еразмусу (програма обмінів студентів розвинених країн Європи - ред.).

Про виховання дітей-геніїв

Виховати таких дітей не складно. Діти - наш пріоритет, родина - головне. Вони з двох років займалися танцями, закінчили музичну школу. І все це без примусу. Ми ніколи нічого не нав'язували, але лінуватися також не дозволяли.

Вікторія Панченко з родиною (фото: facebook.com/Елена Панченко)

Звідки у дівчат тяга до науки

Віка переможниця олімпіад з української мови, біології, географії, французької. В неї гарні вчителі. Нажаль, карантин обрізав перспективи олімпіад.

Вероніка була призером всеукраїнського етапу з екології двічі. Ці успіхи надали їй крила. А молодша дивилася на старшу і наслідувала її.

Вероніка, до слова, вже отримала пропозицію наукового проекту з деканату і від викладача. Вона закінчила другий курс, відмінно вчиться, є членом студентського управління.

Як відреагували на успіх Віки у Міністерстві освіти і науки України

У МОН після розголосу в Інтернеті новини про перемогу на Олімпіаді геніїв попередили нас, що наступного тижня буде викликати Вікторію та інших учасників для нагороди. Чекаємо...

В Херсонському ОБЛВНО, у відділі освіти Новокаховської міськради ніхто нічого не знав, хоча олімпіаду в Америці супроводжувала Мала Академія наук, яка має відділи по областях. Вони почали реагувати лише, коли отримали запит з міністерства від Сергія Шкарлета (міністр освіти і науки України - ред.).

У школі нас вітали всі - і директор Олена Зуйко, і вчителі. Але ж канікули... Тому ніяких урочистостей не було.

Чим саме прославилася Вікторія Панченко



Перемогу на Олімпіаді геніїв дівчина заслужила своїм проєктом очищення річок за допомогою очерету, який здатний виділяти з води забруднюючі речовини.

Для цього десятикласниця пропонує створити спеціальні плаваючі конструкції понтонного типу та розмістити їх у воді.

Таке біоплато допоможе очистити річки природніми способами без механічного втручання в екосистему.

Технічною стороною проєкту, який приніс українці світову славу, опікувався тато Вікторії, а повірити у себе допомогла сестра Вероніка, яка також захоплюється наукою. Також увесь час була поруч мама Олена - біолог за освітою.

Вікторія Панченко (фото: facebook.com/Елена Панченко)