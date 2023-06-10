"Мама" Верки Сердючки показала, кто на самом деле съел россиянина в Хургаде
После того, как акула съела россиянина в курортном городе Хургада в Египте, по интернету ходят мемы. Даже звезды приобщились к шуткам на такую "чернушную" тему.
Актриса Инна Билоконь, более известная под сценическим образом "мама Верки Сердючки", показала в Instagram, кто на самом деле "виновен" в этом.
"Мама, вы задачу поняли?"
На опубликованном меме Верка Сердючка вместе с мамой едет на банане с надписью Sharky.
При этом на Инне Билоконь воображаемый костюм акулы.
Фото: instagram.com/belokoninnaviktorovna
Пользователи активно поддерживают эту шутку в комментариях:
- Президент Зеленский наградил акулу "орденом за преданность делу"
- Мама, Вы как всегда на все 100%
- Акулы на стороне Украины
- Блин, ну, смешно же
Больше всего мемов все же о том, что к этому причастен Кирилл Буданов...
Что известно о ЧП в Хургаде
В Египте российского туриста на глазах у людей съела акула. Все это происходило рядом с пляжем, а свидетели снимали это на видео.
Впоследствии стало известно, что эту акулу поймали и убили. После этого в сети появились мнения о том, что многим людям больше жалко акулу, чем россиянина.
Ранее мы писали, что Сергей Притула обратился к президенту Украины с предложением наградить акулу орденом "За заслуги" III степени.