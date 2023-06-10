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"Мама" Верки Сердючки показала, кто на самом деле съел россиянина в Хургаде

Новина українською →
Хургада, Суббота 10 июня 2023 20:20
"Мама" Верки Сердючки показала, кто на самом деле съел россиянина в Хургаде Фото: instagram.com/belokoninnaviktorovna
Автор: Светлана Мащенко

После того, как акула съела россиянина в курортном городе Хургада в Египте, по интернету ходят мемы. Даже звезды приобщились к шуткам на такую "чернушную" тему.

Актриса Инна Билоконь, более известная под сценическим образом "мама Верки Сердючки", показала в Instagram, кто на самом деле "виновен" в этом.

"Мама, вы задачу поняли?"

На опубликованном меме Верка Сердючка вместе с мамой едет на банане с надписью Sharky.

При этом на Инне Билоконь воображаемый костюм акулы.

&quot;Мама&quot; Верки Сердючки показала, кто на самом деле съел россиянина в Хургаде

Фото: instagram.com/belokoninnaviktorovna

Пользователи активно поддерживают эту шутку в комментариях:

  • Президент Зеленский наградил акулу "орденом за преданность делу"
  • Мама, Вы как всегда на все 100%
  • Акулы на стороне Украины
  • Блин, ну, смешно же

Больше всего мемов все же о том, что к этому причастен Кирилл Буданов...

&quot;Мама&quot; Верки Сердючки показала, кто на самом деле съел россиянина в Хургаде

&quot;Мама&quot; Верки Сердючки показала, кто на самом деле съел россиянина в Хургаде&quot;Мама&quot; Верки Сердючки показала, кто на самом деле съел россиянина в Хургаде

Что известно о ЧП в Хургаде

В Египте российского туриста на глазах у людей съела акула. Все это происходило рядом с пляжем, а свидетели снимали это на видео.

Впоследствии стало известно, что эту акулу поймали и убили. После этого в сети появились мнения о том, что многим людям больше жалко акулу, чем россиянина.

Ранее мы писали, что Сергей Притула обратился к президенту Украины с предложением наградить акулу орденом "За заслуги" III степени.

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Египет акула Верка Сердючка