"Мама пошла на девятый этаж - и туда прилетела ракета": история 10-летнего Мирослава из Мариуполя в музее "Голоса мирных"

Мама Мирослава погибла при обстреле в Мариуполе в марте 2022 года. Мальчику тогда было восемь лет. Он и младший брат в страшный момент удара по дому успели спрятаться в укрытие.

Историей о пережитом Мирослав поделился во время оздоровления на смене "Блогер Кемп" в рамках проекта "Ринат Ахметов – Детям. Мирный отдых детям Украины".

До войны семья жила в Киеве, но после развода родителей мать с сыновьями переехала в Мариуполь. В канун первого дня войны женщина ушла на работу.

"Утром мы просыпаемся - и няня нам говорит сидеть в коридоре. Мама приходит, и мы сидим там, чтобы в случае прилета нас защитили две стены... Через неделю нас полиция отвезла на правый берег. Мы по дороге ехали и было видно, как горят дома", - вспоминает мальчик.

Они жили на девятом этаже, но взрывы каждый день приближались, поэтому пришлось перебраться в подвал. Трагедия произошла внезапно...

"Мама пошла на девятый этаж – и туда прилетела ракета. А потом еще две из танка. Я хотел крикнуть "мама!", но случился прилет и мы забежали в укрытие. Тетя отвела нас в подвал, дала нам много "лего" и мы там играли... Впоследствии папе сообщили, что мама умерла. И он приехал, чтобы нас забрать", - делится Мирослав.

В эвакуацию отец вывез целый микроавтобус с людьми. Они проехали 33 блокпоста россиян. Теперь Мирослав живет в более безопасном месте. Он мечтает, чтобы никогда не было войн...

Музей собирает и хранит истории украинцев о пережитом во время войны. Его архив содержит уже более 100 тысяч историй, среди них – много детских. А в сменах "Блогер Кемпу" принимают участие дети из самых незащищенных категорий: это сироты и полусироты, детки на попечении; дети, потерявшие родителей во время войны; дети, имеющие психологические травмы и нуждающиеся в социализации.

Каждая история о войне важна. Расскажите свою на портале музея "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова https://civilvoicesmuseum.org/ или на бесплатной горячей линии 0 (800) 509 001