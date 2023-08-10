У Антоновой три сына. Старший, 25-летний Артем, сказал, что когда получит повестку, станет в ряды оккупантов РФ.

"Он мне сказал: "Мам, когда придет повестка, я уйду." Младшие сыновья ответили: "Брат, мы тебя уважаем". Сначала я думала, что не отпущу. А на самом деле понимаю, что родила сыновей - защитников родины. Мои деды воевали, мой отец военный. Мои мужчины защищают мою страну, мою семью. Мы вместе со своей страной", - сказала актриса.

Старший сын Антоновой готов воевать против Украины (фото: росСМИ)

Стоит добавить, что до начала войны России на территории Украины Антонова довольно часто снималась в украинских сериалах и работала с режиссерами из Киева. Среди известных ее работ в Украине "Происки любви", "Сюрприз", "Загадай желание", "Добежать до себя", "Операция Мухаббат".

Антонова сотрудничала с украинскими режиссерами и актерами (фото: росСМИ)

Однако пропагандистка не понимает, почему бывшие коллеги прекратили с ней общение.

"С актерами и режиссерами из Киева я перестала общаться, потому что их соцсети наполнены агрессией. Хотя очень горько, ведь есть режиссеры, с которыми мы делали по несколько работ в Киеве", - жалуется она.

Россиянка добавила, что актеры занимаются "мирной профессией, аполитичной".

"Не понимаю тех молодых артистов, которые, пользуясь публичностью, говорят сегодня о политике, ничего не понимая, не зная истории. Иногда они переобуваются туда-сюда", - сказала Антонова.