Малыш Шерман стал звездой сети: таких собачек вы точно не видели!

Ньюфаундленд по кличке Шерман принадлежит семье полицейских Эллиоту и Беверли, которые живут в небольшом британском городке Саймонсайд в Саут-Шилдсе. Но привезли щенка из Польши, где купили его у польского заводчика за 3000 евро в 2022 году.

В свои 11 месяцев Шерман весит около 70 кг и у него уже довольно внушительные размеры. Но щенки этой породы растут в среднем до 18 месяцев, а окончательные размеры приобретают только к 3 годам. Поэтому Шерман, скорее всего, будет еще больше и тяжелее.

Малыш Шерман в 11 месяцев весит 70 кг (фото: instagram.com/sherman_the_newfoundland)

Несмотря на свой внушительный вид дикого зверя, Шерман чувствует себя обычным щенком.

"Он большой и дружелюбный - возможно, даже слишком дружелюбный. Ему нравится сидеть на коленях, потому что он думает, что он комнатная собачка. Свои собственные размеры он не осознает, а еще он начал становиться очень упрямым. Но все равно он очень милый и любит всех и вся", - рассказывает о питомце Эллиот.

Он говорит, что люди часто спрашивают, как ему живется в доме с таким великаном и Эллиот отвечает, что он живет как будто с другим человеком.

"В нем 70 кг и собственное мнение. Это не агрессия, но он всегда будет делать то, что хочет и тогда, когда захочет", - отмечает хозяин.

Аппетит у Шермана соответствующий и на корм у хозяев уходит до 140 евро в месяц. А еще он постоянно посматривает на тарелки у людей - как дома, так в гостях и даже в кафе. Когда он был помладше, то даже чуть не лишил чужих людей обеда.

Лучший друг Шермана - кот Коди (фото: instagram.com/sherman_the_newfoundland)

Шерману приходится везде носить слюнявчик, так как он при виде еды начинает пускать слюни.

Собаку знают все в округе и любят. Когда он идет по улице, то люди всегда с ним здороваются: "Доброе утро, Шерман", "Привет, Шерман, как твои дела?".

Эллиот без ума от своего мохнатого друга, хотя признает, что иметь такого огромного питомца - задача не из легких. Тем более, что ньюфаундлендам нужен тщательный уход.

"Их тела, их суставы и кости, все еще развиваются, поэтому вам нужно действительно не торопиться с ними. Кроме того, из-за того, что это крупная порода с большой грудью, вам обычно приходится ждать около полутора часов до и после тренировки, чтобы покормить их, потому что они могут страдать от вздутия живота", - отмечает он.

На его содержание уходит до 470 евро в месяц. И это не только питание. Еще есть страховка и многое другое. Но Эллиот говорит, что Шерман стоит каждой копейки, так как он его самый лучший друг.

Порой хозяин сравнивает его с гремлином, так как все вымышленные существа приходят "со своими правилами" - точно, как эта собака.

У Шермана есть и свой друг - соседский рыжий кот по кличке Коди. Пес одержим своим приятелем, может часами сидеть и смотреть, как кот ходит по забору.

Совсем недавно хозяевам пришлось покупать новый пылесос, так как старый сгорел - из-за шерсти Шермана.

Малыш Шерман не чувствует себя большой собакой (фото: instagram.com/sherman_the_newfoundland)