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Малюк ще не всі букви вимовляє, але вже співає "Ой, у лузі": зворушливе відео

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Неділя 04 вересня 2022 12:59
Малюк ще не всі букви вимовляє, але вже співає "Ой, у лузі": зворушливе відео Фото: малюк зворушливо переспівав "Ой, у лузі" (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Маленький українець, син Тетяни Лиманської, ще поки не навчився вимовляти всі букви. Однак він уже навчився співати одну з найпопулярніших пісень - "Ой, у лузі червона калина".

Відео Тетяна Лиманська опублікувала на своїй сторінці в TikTok.

На відео малюк на прогулянці з мамою. Він у неї на руках і дуже зворушливо співає. Половину букв і слів він ще вимовити не може, але вгадати мелодію пісні "Ой, у лузі червона калина" можна дуже легко.

Як зазначено в профілі Тетяни Лиманської - вона артист балету і викладач класичного танцю. Зараз вона в декреті. Її синочку немає і трьох років ще, але він вже справжній патріот своєї країни.

@tlimanskaya Мій малий козак співає! #ойулузічервонакалина #малийкозакспівае оригінальний звук-Тетяна Лиманська

Пісня хлопчика зворушила користувачів в мережі, і вони написали багато теплих слів мамі і її синові.

  • Супер! Наш маленький Патріот з великим серцем! Рости здоровим і щасливим.
  • Оскар!
  • Ти справжній українець. Мамі респект.
  • Український співак росте! Молодець!
  • Хіба можна завоювати країну з такими синами, доньками та онуками? Ніколи, ніколи та нікому ні зламати, ні перемогти український народ!
  • Боже! Малюк раніше почав співати, ніж говорити! І ще я почула "солодка Україна"!
  • Майбутній артист України
  • Найкраще виконання!

До речі, раніше ми писали про те, що українські гітаристи поставили новий рекорд з виконання "Ой, у лузі".

А ще розповідали про те, що молодша донька Лілії Ребрик підкорила виконанням хіта "Ой, у лузі червона калина".

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Ой у лузі червона калина песни
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