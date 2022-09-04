Малюк ще не всі букви вимовляє, але вже співає "Ой, у лузі": зворушливе відео

Маленький українець, син Тетяни Лиманської, ще поки не навчився вимовляти всі букви. Однак він уже навчився співати одну з найпопулярніших пісень - "Ой, у лузі червона калина".

На відео малюк на прогулянці з мамою. Він у неї на руках і дуже зворушливо співає. Половину букв і слів він ще вимовити не може, але вгадати мелодію пісні "Ой, у лузі червона калина" можна дуже легко.

Як зазначено в профілі Тетяни Лиманської - вона артист балету і викладач класичного танцю. Зараз вона в декреті. Її синочку немає і трьох років ще, але він вже справжній патріот своєї країни.

Пісня хлопчика зворушила користувачів в мережі, і вони написали багато теплих слів мамі і її синові.