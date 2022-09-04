Малюк ще не всі букви вимовляє, але вже співає "Ой, у лузі": зворушливе відео
Маленький українець, син Тетяни Лиманської, ще поки не навчився вимовляти всі букви. Однак він уже навчився співати одну з найпопулярніших пісень - "Ой, у лузі червона калина".
Відео Тетяна Лиманська опублікувала на своїй сторінці в TikTok.
На відео малюк на прогулянці з мамою. Він у неї на руках і дуже зворушливо співає. Половину букв і слів він ще вимовити не може, але вгадати мелодію пісні "Ой, у лузі червона калина" можна дуже легко.
Як зазначено в профілі Тетяни Лиманської - вона артист балету і викладач класичного танцю. Зараз вона в декреті. Її синочку немає і трьох років ще, але він вже справжній патріот своєї країни.
@tlimanskaya Мій малий козак співає! #ойулузічервонакалина #малийкозакспівае оригінальний звук-Тетяна Лиманська
Пісня хлопчика зворушила користувачів в мережі, і вони написали багато теплих слів мамі і її синові.
- Супер! Наш маленький Патріот з великим серцем! Рости здоровим і щасливим.
- Оскар!
- Ти справжній українець. Мамі респект.
- Український співак росте! Молодець!
- Хіба можна завоювати країну з такими синами, доньками та онуками? Ніколи, ніколи та нікому ні зламати, ні перемогти український народ!
- Боже! Малюк раніше почав співати, ніж говорити! І ще я почула "солодка Україна"!
- Майбутній артист України
- Найкраще виконання!
До речі, раніше ми писали про те, що українські гітаристи поставили новий рекорд з виконання "Ой, у лузі".
А ще розповідали про те, що молодша донька Лілії Ребрик підкорила виконанням хіта "Ой, у лузі червона калина".