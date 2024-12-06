С маленькой или большой буквы? Как правильно писать названия государственных праздников

День учителя, Новый год, День Независимости, день святого Николая - как правильно писать названия этих праздников по правилам?

"Частные праздники пишем с малой буквы. Например: день рождения. А вот с государственными праздниками - иначе. Если название состоит из двух или более слов, то только первое слово надо писать с прописной буквы. Например: День вчителя, Новий рік, День пам'яті та примирення", - объясняет языковед.

Но из этого правила есть и исключение, где прописную букву нужно писать не только в первом слове.

"Есть три больших государственных праздника, в которых все слова пишутся с заглавной буквы: День Конституції, День Соборності, День Незалежності", - отметил Александр Авраменко.

Он добавил, что есть еще один нюанс в написании "дня рождения".

"Фразу "З Днем народження!" обычно пишем с заглавной буквы. Но на самом деле слово "день" нужно писать с маленькой - "З днем народження!"- добавил эксперт.

Однако если вы хотите продемонстрировать свое особое уважение к человеку, которого поздравляете, то не будет грехом в поздравительной открытке или социальных сетях написать слово "день" с большой буквы. Таким образом, проявите уважение к этому человеку.