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Малина или клубника: где больше пользы для здоровья?

Диетолог рассказал, в какой ягоде больше всего клетчатки (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Малина и клубника имеют много общих полезных свойств. Однако, определенная ягода является лучшим выбором для поддержания здоровья кишечника и содержит больше клетчатки.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styker) со ссылкой на сайт Today.

Чем полезны ягоды

Ягоды, такие как клубника и малина, являются одними из самых сладких и полезных фруктов. Обе ярко-красные ягоды богаты питательными веществами, включая клетчатку, витамины и натуральный сахар.

Диетолог Джеки Ньюджент рассказал, что клубника достаточно богата витамином С - незаменимым питательным веществом, которое играет определенную роль в функционировании иммунной системы и борьбе со свободными радикалами, связанными с раком и сердечными заболеваниями.

В чашке целой клубники содержится:

  • 46 калорий
  • 1 г белка
  • 11 г углеводов
  • 3 г клетчатки
  • 7 г сахара

Тогда как чашка сырой малины содержит:

  • 64 калории
  • 1,5 г белка
  • 15 г углеводов
  • 8 г клетчатки
  • 5 г сахара

Клетчатка в ягодах

Всем нужна пищевая клетчатка для регулярного питания, но она также помогает контролировать уровень сахара в крови и холестерина, что приводит к лучшему здоровью сердца и кишечника.

Необходимо потреблять минимальную норму в 25 граммов клетчатки в день.

Ягоды с клетчаткой дают ощущение сытости, что помогает контролировать аппетит и вес. К тому же питают полезную микрофлору кишечника и поддерживая здоровую микробиоту.

Кроме того, употребление достаточно малины замедляет всасывание сахара, что помогает контролировать уровень глюкозы, особенно полезно для людей с предиабетом или диабетом.

Употребление горстки ягод ежедневно - вкусный и полезный способ пополнить рацион пищевыми волокнами.

Белок

Ни клубника, ни малина не являются основным источником белка. Но белок - это макронутриент, поэтому его нужно употреблять много ежедневно.

Взрослым обычно следует потреблять от 20 до 40 граммов белка на каждый прием пищи, поэтому ягоды вряд ли будут центральной частью блюда с высоким содержанием белка.

Но добавление их в блюда или употребление в качестве перекуса вместе с некоторыми другими богатыми белком ингредиентами может помочь увеличить общее количество. А приятное сочетание белка и клетчатки может помочь вам дольше чувствовать сытость.

Суточная норма малины и клубники

Суточная норма потребления малины и клубники зависит от возраста, состояния здоровья и цели (например, профилактика, диета, поддержка иммунитета и т.д.). Но для здорового взрослого человека общие рекомендации таковы:

  • клубника - оптимальная суточная норма 150-200 г
  • малина - суточная норма 100-150 г

 

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