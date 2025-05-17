Малина или клубника: где больше пользы для здоровья?

Чем полезны ягоды

Ягоды, такие как клубника и малина, являются одними из самых сладких и полезных фруктов. Обе ярко-красные ягоды богаты питательными веществами, включая клетчатку, витамины и натуральный сахар.

Диетолог Джеки Ньюджент рассказал, что клубника достаточно богата витамином С - незаменимым питательным веществом, которое играет определенную роль в функционировании иммунной системы и борьбе со свободными радикалами, связанными с раком и сердечными заболеваниями.

В чашке целой клубники содержится:

46 калорий

1 г белка

11 г углеводов

3 г клетчатки

7 г сахара

Тогда как чашка сырой малины содержит:

64 калории

1,5 г белка

15 г углеводов

8 г клетчатки

5 г сахара

Клетчатка в ягодах

Всем нужна пищевая клетчатка для регулярного питания, но она также помогает контролировать уровень сахара в крови и холестерина, что приводит к лучшему здоровью сердца и кишечника.

Необходимо потреблять минимальную норму в 25 граммов клетчатки в день.

Ягоды с клетчаткой дают ощущение сытости, что помогает контролировать аппетит и вес. К тому же питают полезную микрофлору кишечника и поддерживая здоровую микробиоту.

Кроме того, употребление достаточно малины замедляет всасывание сахара, что помогает контролировать уровень глюкозы, особенно полезно для людей с предиабетом или диабетом.

Употребление горстки ягод ежедневно - вкусный и полезный способ пополнить рацион пищевыми волокнами.

Белок

Ни клубника, ни малина не являются основным источником белка. Но белок - это макронутриент, поэтому его нужно употреблять много ежедневно.

Взрослым обычно следует потреблять от 20 до 40 граммов белка на каждый прием пищи, поэтому ягоды вряд ли будут центральной частью блюда с высоким содержанием белка.

Но добавление их в блюда или употребление в качестве перекуса вместе с некоторыми другими богатыми белком ингредиентами может помочь увеличить общее количество. А приятное сочетание белка и клетчатки может помочь вам дольше чувствовать сытость.

Суточная норма малины и клубники

Суточная норма потребления малины и клубники зависит от возраста, состояния здоровья и цели (например, профилактика, диета, поддержка иммунитета и т.д.). Но для здорового взрослого человека общие рекомендации таковы: