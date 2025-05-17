Малина или клубника: где больше пользы для здоровья?

Малина и клубника имеют много общих полезных свойств. Однако, определенная ягода является лучшим выбором для поддержания здоровья кишечника и содержит больше клетчатки.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styker) со ссылкой на сайт Today.
Ягоды, такие как клубника и малина, являются одними из самых сладких и полезных фруктов. Обе ярко-красные ягоды богаты питательными веществами, включая клетчатку, витамины и натуральный сахар.
Диетолог Джеки Ньюджент рассказал, что клубника достаточно богата витамином С - незаменимым питательным веществом, которое играет определенную роль в функционировании иммунной системы и борьбе со свободными радикалами, связанными с раком и сердечными заболеваниями.
В чашке целой клубники содержится:
Тогда как чашка сырой малины содержит:
Всем нужна пищевая клетчатка для регулярного питания, но она также помогает контролировать уровень сахара в крови и холестерина, что приводит к лучшему здоровью сердца и кишечника.
Необходимо потреблять минимальную норму в 25 граммов клетчатки в день.
Ягоды с клетчаткой дают ощущение сытости, что помогает контролировать аппетит и вес. К тому же питают полезную микрофлору кишечника и поддерживая здоровую микробиоту.
Кроме того, употребление достаточно малины замедляет всасывание сахара, что помогает контролировать уровень глюкозы, особенно полезно для людей с предиабетом или диабетом.
Употребление горстки ягод ежедневно - вкусный и полезный способ пополнить рацион пищевыми волокнами.
Ни клубника, ни малина не являются основным источником белка. Но белок - это макронутриент, поэтому его нужно употреблять много ежедневно.
Взрослым обычно следует потреблять от 20 до 40 граммов белка на каждый прием пищи, поэтому ягоды вряд ли будут центральной частью блюда с высоким содержанием белка.
Но добавление их в блюда или употребление в качестве перекуса вместе с некоторыми другими богатыми белком ингредиентами может помочь увеличить общее количество. А приятное сочетание белка и клетчатки может помочь вам дольше чувствовать сытость.
Суточная норма потребления малины и клубники зависит от возраста, состояния здоровья и цели (например, профилактика, диета, поддержка иммунитета и т.д.). Но для здорового взрослого человека общие рекомендации таковы:
Вас может заинтересовать