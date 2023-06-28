Должны были праздновать 15-летие. Россия убила двух сестер во время ракетного удара по Краматорску (фото)

27 июня армия РФ ударила ракетами по кафе в центре города и частном секторе в селе Беленькое. По обновленным данным, число жертв увеличилось до 8 человек. Среди погибших две сестры Аксенченко Юлия и Анна.

Об этом сообщает Управление образования Краматорского городского совета в своем Telegram -канале.

"С грустью и нестерпимой болью сообщаем о гибели двух сестер Аксенченко Юлии и Анны, учениц Краматорской ООШ №24", - говорится в сообщении.

В этом году девочки закончили восьмой класс, а четвертого сентября должны праздновать свои 15-летие.

"Трудно найти слова утехи, невозможно залечить боль и горечь от потери. Ведь смерть самых родных людей - большое испытание. В этот горький момент разделяем горе вашей семьи и вместе с вами склоняем голову в глубокой скорби", - соболезнуют семье в Управлении.

Что известно об ударе по Краматорску

Россия нанесла удар ракетами зенитно-ракетного комплекса С-300. На месте попадания вспыхнул пожар площадью 30 квадратных метров. После его ликвидации сотрудники ГСЧС начали поисково-спасательные работы.

По состоянию на сегодня известно о 60 раненых и четверых погибших. Сегодня количество последних выросло до восьми, трое из которых дети.

Добавим, что в селе Беленькое были ранены 5 местных жителей, которые вечером находились дома.