Мали святкувати 15-річчя. Росія вбила двох сестер під час ракетного удару по Краматоську (фото)

27 червня армія РФ вдарила ракетами по кафе в центрі міста та приватному секторі в селі Біленьке. За оновленими даними, кількість жертв збільшилася до 8 людей. Серед загиблих і двоє сестер Аксенченко Юлія та Анна.

Про це повідомляє Управління освіти Краматорської міської ради у своєму Telegram -каналі.

"З сумом і нестерпним болем повідомляємо про загибель двох сестер Аксенченко Юлії та Анни, учениць Краматорської ЗОШ №24", - йдеться в повідомленні.

Цього року дівчата закінчили восьмий клас, а четвертого вересня мали б святкувати свої 15-річчя.

"Важко знайти слова втіхи, неможливо загоїти біль та гіркоту від втрати. Адже смерть найрідніших людей - велике випробування. У цю гірку мить поділяємо горе вашої сім'ї та разом з вами схиляємо голову в глибокій скорботі", - співчувають родині в Управлінні.

Що відомо про удар по Краматорську

Росія завдала удару ракетами зенітно-ракетного комплексу С-300. На місці влучання спалахнула пожежа площею 30 квадратних метрів. Після її ліквідації співробітники ДСНС почали пошуково-рятувальні роботи.

Станом на сьогодні відомо про 60 поранених і четверо загиблих. Сьогодні кількість останніх зросла до восьми, троє серед яких діти.

Додамо, що в селі Біленьке були поранені 5 місцевих жителів, які ввечері перебували вдома.